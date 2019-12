Sport

Fussball

Europa League: Gladbach scheidet wegen Flop von Yann Sommer aus



Europa League, ausgewählte Resultate:

Auch wegen Sommer-Flop: Gladbach scheidet aus – Lugano vergibt Sieg in der Nachspielzeit

Gruppe B

Kiew – Lugano 1:1

Der FC Lugano verabschiedete sich mit einem dritten Remis aus der Europa League. Im abschliessenden Gruppenspiel kamen die bereits ausgeschiedenen Tessiner bei Dynamo Kiew zu einem 1:1.

Nur wenige Sekunden fehlten Lugano zum Premierensieg im sechsten und letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase. Bis in die letzte Minute der Nachspielzeit hatte das Team von Maurizio Jacobacci eine 1:0-Führung aus der 45. Minute mit viel Engagement und noch mehr Glück verteidigt, dann sorgte Viktor Zygankow mittels sehenswertem Schlenzer noch für den überfälligen Ausgleich des Heimteams.

Dynamo Kiew - Lugano 1:1 (0:1)

Kiew. - SR Aghajew (AZE).

Tore: 45. Aratore 0:1. 94. Zygankow 1:1.

Dynamo Kiew: Buschtschan; Kedziora (64. Zitaischwili), Popow, Kadar, Mykolenko; Karajew, Schepeljew, Bujalski, De Pena (77. Garmasch); Zygankow, Besiedin (81. Sol).

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Obexer; Lovric (84. Crnigoj), Custodio, Guidotti (55. Vecsei); Dalmonte (64. Maric), Holender, Aratore.

Bemerkungen: Lugano ohne Carlinhos (gesperrt), Sabbatini, Soldini, Gerndt, Covilo und Rodriguez (alle verletzt). Dynamo Kiew ohne Schabanow, Sydortschuk und Verbic (alle gesperrt), Burda und Kadiri (beide verletzt). 59. Pfostenschuss Bujalski.

Verwarnungen: 18. Guidotti (Foul). 67. Obexer (Foul). 79. Vecsei (Foul). 90. Da Costa (Zeitverzögerung).

Gruppe F

Frankfurt – Guimaraes 2:3

Adi Hütters Eintracht Frankfurt vergibt den Sieg in der Gruppe F in den Schlussminuten. Mit einem Sieg gegen Guimarães hätten sie Arsenal hinter sich lassen können und die Deutschen führten denn auch bis zur 85. Minute. Doch dann kam der Gast aus Portugal zum Ausgleich und nur zwei Minuten später erzielte er gar den 2:3-Siegtreffer.

Vielleicht das dümmste Gegentor des Jahres? Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimarães 2:3 (2:1).

SR Mazeika (LTU). -

Tore: 8. Rochinha 0:1. 31. Da Costa 1:1. 38. Kamada 2:1. 85. Elmusrati 2:2. 87. Edwards 2:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und ab 78. mit Fernandes (Ersatz).

Lüttich – Arsenal 2:2

Das ohne den verletzten Granit Xhaka angetretene Arsenal entgeht in Lüttich nur knapp einer Niederlage. Die Hausherren gehen kurz nach der Pause in Führung, und doppeln rund 20 Minuten später nach. Ein Doppelschlag von Lacazette (78.) und Saka (81.) rettete den Londonern immerhin noch einen Punkt – und dank der Niederlage Frankfurts auch den Gruppensieg.

Standard Lüttich - Arsenal 2:2 (0:0)

SR Ekberg (SWE).

Tore: 47. Bastien 1:0. 69. Amallah 2:0. 78. Lacazette 2:1. 81. Saka 2:2.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt/Hirnerschütterung).

Gruppe I

Wolfsburg – Saint-Etienne 1:0

Wolfsburg - Saint-Etienne 1:0 (0:0)

SR Tierney (ENG).

Tor: 52. Otavio

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (verwarnt) und Steffen (verwarnt), ohne Mehmedi (nicht im Aufgebot).

Gruppe J

Gladbach – Basaksehir 1:2

Letzten Samstag hatte Yann Sommer Borussia Mönchengladbach mit tollen Paraden zum 2:1-Heimsieg gegen Bayern München geführt. Wenige Tage später unterlief dem Schweizer Nationalgoalie ein schwerer Patzer, der letztlich Gladbachs Scheitern in der Europa League nach sich zog. Mönchengladbach führte 1:0, als sich Sommer kurz vor der Pause von einem mit Effet getretenen Weitschuss erwischen liess. Er konnte den nicht platziert geschossenen Ball nicht blockieren. Der Drall bewirkte, dass der Ball beim Pfosten ins Tor drang, ehe Sommer ihn behändigen konnte.

Mit dem 1:1 wäre Mönchengladbach, bei dem alle vier Schweizer Söldner zum Zug kamen, immer noch weitergekommen. Aber in der 90. Minute verwertete der Italiener Enzo Crivelli für Basaksehir einen abgeprallten Ball. Diesmal konnte Sommer nichts ausreichten. So ist die Europa-League-Kampagne für Gladbach so zu Ende gegangen, wie sie begonnenen hatte: mit einer enttäuschenden Heimniederlage. Zu Beginn hatten sich die Gladbacher von Wolfsberg mit 0:4 demütigen lassen.

Der Sommer-Flop: Video: streamja

Borussia Mönchengladbach - Basaksehir Istanbul 1:2 (1:1)

SR Sanchez (ESP).

Tore: 33. Thuram 1:0. 44. Kahveci 1:1. 90. Crivelli 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und bis 78. mit Embolo.

Roma – Wolfsberg 2:2

Gruppe L

ManUnited – Alkmaar 4:0

Manchester United - Alkmaar 4:0 (0:0)

SR Schärer (SUI).

Tore: 53. Young 1:0. 58. Greenwood 2:0. 62. Mata (Foulpenalty) 3:0. 64. Greenwood 4:0. (abu/sda)

