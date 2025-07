Tadej Pogacar hat sich das Leadertrikot an der Tour de France zurückgeholt. Bild: keystone

Tour-Vorentscheidung? Pogacar hängt Vingegaard bei der ersten Bergetappe ab

Tadej Pogacar lässt an der Tour de France der Konkurrenz in der ersten Pyrenäen-Etappe keine Chance. Der slowenische Vorjahressieger zeigt sich am Tag nach seinem Sturz unwiderstehlich und übernimmt mit dem Gewinn der 12. Etappe das Maillot jaune des Iren Ben Healy.

Pogacar griff zu Beginn der 13,5 km langen Schlusssteigung an und distanzierte seinen ärgsten Rivalen Jonas Vingegaard bis zur Bergankunft in Hautacam um 2:10 Minuten. Der zweitplatzierte Däne liegt im Gesamtklassement bereits dreieinhalb Minuten hinter dem Weltmeister zurück. (abu/sda)

Update folgt.