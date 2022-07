Wehe, du vergisst den Geburikuchen – so strikt ist das Bussen-System bei Aston Villa

Tests in dieser Saison: UEFA will wieder Stehplätze bei internationalen Spielen zulassen

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Porsche beteiligt sich im grossen Stil beim Formel-1-Team Red Bull

Dass Porsche in die Formel 1 einsteigen wird, war seit längerem bekannt. Nun ist auch klar, in welchem Umfang sich der zum Volkswagen-Konzern gehörende Automobilhersteller in der Königsklasse beteiligt. Porsche übernimmt 50 Prozent am Red-Bull-Rennstall. Das berichtet «Motorsport total». Der Einstieg soll demnach 2026 erfolgen.