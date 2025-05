Karim Adeyemi jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Dortmund träumt weiterhin von der Königsklasse ++ Chelsea verliert gegen Newcastle

Bundesliga

Dortmund – Leverkusen 4:2

Borussia Dortmund verdirbt Trainer Xabi Alonso den Abschied bei Bayer Leverkusen und wahrt die eigenen Chancen auf das erneute Erreichen der Champions League.

Der BVB gewann am vorletzten Bundesliga-Spieltag in Leverkusen 4:2 und liegt als Tabellenfünfter vor dem Saisonfinale einen Punkt hinter dem SC Freiburg, der als Vierter derzeit den letzten Champions-League-Platz belegt.

Jeremie Frimpong brachte die Leverkusener beim letzten Heimspiel von Alonso in der 31. Minute in Führung. Die sehr effektiven Dortmunder drehten durch Julian Brandt (33.) und Julian Ryerson (43.) die Partie vor der Pause. Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (77.) sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Jonas Hofmann traf in der Nachspielzeit noch einmal für Leverkusen. Captain Granit Xhaka war zu diesem Zeitpunkt ausgewechselt.

Nach dem Schlusspfiff machte Leverkusens langjähriger Abwehrchef Jonathan Tah seinen Abschied offiziell. Wohin es den deutschen Internationalen ablösefrei zieht, ist noch nicht bekannt.

Dortmund empfängt am letzten Spieltag am kommenden Samstag den Absteiger Holstein Kiel, Freiburg darf zuhause gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt nicht weniger Punkte holen als der BVB, um sich auf dem 4. Platz zu behaupten.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4 (1:2).

Tore: 30. Frimpong 1:0. 33. Brandt 1:1. 43. Ryerson 1:2. 73. Adeyemi 1:3. 77. Guirassy 1:4. 92. Hofmann 2:4.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka (bis 78.). Dortmund mit Kobel.

Premier League

Newcastle – Chelsea 2:0

Im Kampf um die Champions-League-Plätze macht Newcastle einen grossen Schritt in Richtung Königsklasse. Gegen den direkten Konkurrenten erzielte Sandro Tonali bereits das erste Tor des Spiels.

Nach 35 Zeigerumdrehungen kam es für die Blues noch schlimmer. Nicolas Jackson wurde nach einem Schlag in das Gesicht eines Gegenspielers. In der zweiten Halbzeit hatte Chelsea einzelne Chancen zum Ausgleich, doch Newcastle brachte den Vorsprung über die Zeit und Bruno Guimaraes traf noch zum 2:0-Schlussstand.

Bei den Magpies stand der Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär auf dem Platz. Newcastle ist nun auf Platz drei und hat drei Punkte Vorspurng auf Chelsea. Noch sind zwei Runden zu spielen.

Newcastle United - Chelsea 2:0 (1:0).

Tore: 2. Tonali 1:0. 91. Bruno Guimarães 2:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär. 36. Rote Karte gegen Jackson (Chelsea).

Nottingham – Leicester 2:2

Einen Rückschlag gibt es für Nottingham Forest. Das Überraschungsteam der Saison verpasst den Sieg gegen Absteiger Leicester und bleibt hinter den Champions-League-Plätzen.

Bis zur 81. Minute war Forest mit 2:1 in Führung, doch dann traf Facundo Buonanotte zum Ausgleich. Für Nottingham ist es das dritte Meisterschaftsspiel ohne Sieg.

Nottingham Forest – Leicester City 2:2 (1:1)

Tore: 16. Coday 0:1. 25. Gibbs-White 1:1, 56. Wood 2:1. 81. Buonanotte 2:2 (riz/sda)

