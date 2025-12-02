Nebel-1°
Premier League: Haaland macht 100. Tor bei 9-Tore-Spektakel

Manchester City&#039;s Erling Haaland, lef, celebrates after scoring the opening goal, the 100th goal in his Premier League career, during the English Premier League soccer match between Fulham and Ma ...
Erling Haaland trifft in England weiterhin nach Belieben.Bild: keystone

Haaland mit 100. Premier-League-Tor bei verrücktem Spiel +++ Gladbach scheitert im Pokal

02.12.2025, 22:3702.12.2025, 22:37
Inhaltsverzeichnis
DFB-PokalPremier LeagueLa Liga

DFB-Pokal

Gladbach – St.Pauli 1:2

Im ersten Bundesliga-Duell vom Dienstag im deutschen Cup scheiterte Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi im Achtelfinal daheim an St. Pauli. Für die Gladbacher glich der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Louis Oppie traf in der 83. Minute zum Sieg der Hamburger.

Hertha Berlin – Kaiserslautern 6:1

Auch Nico Elvedis Bruder verpasste den Vorstoss in den Viertelfinal. Jan Elvedi scheiterte mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Hertha Berlin, dem Konkurrenten in der 2. Bundesliga, brutal mit 1:6. Für die Berliner traf unter anderen der 16-jährige Kennet Eichhorn, der damit der jüngste Torschütze in der Nachkriegszeit im deutschen Pokal ist. (abu/sda)

Premier League

Fulham – Manchester City 4:5

Erling Haaland stellt eine neue Bestmarke auf. Der norwegische Stürmer erreichte die 100 Tore in der Premier League so schnell wie kein anderer vor ihm.

Haaland traf beim verrückten 5:4-Sieg auswärts gegen Fulham in der 17. Minute zum 1:0 und machte damit seinen 100. Treffer im 111. Spiel. Der bisherige Rekordhalter Alan Shearer hatte für seine 100 Tore 124 Partien benötigt.

Nebst seinem Tor trug Haaland auch zwei Assists (zum 2:0 von Tijjani Reijnders und zum 4:1 von Phil Foden) zum letztlich erzitterten Sieg in London bei. Fulham kam ab der 57. Minute noch von 1:5 auf 4:5 heran. (abu/sda)

La Liga

