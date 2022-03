Atalantas Luis Muriel trifft gegen Leverkusen doppelt. Bild: keystone

Atalanta kann gegen Leverkusen vorlegen – Barça enttäuscht gegen Galatasaray

Europa League

Atalanta – Leverkusen 3:2

Bayer Leverkusen wahrt die Chance, in der Europa League wie vor zwei Jahren in die Viertelfinals vorzudringen. Die Leverkusner verlieren das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo 2:3.

In dieser Art Schweizer Duell zwischen Remo Freuler, der bei Atalanta durchspielte, und Gerardo Seoane war viel los. Der Chilene Charles Aranguiz brachte die Leverkusner nach elf Minuten in Führung, nachdem er knapp zwei Minuten vorher mit einem Freistoss den Pfosten getroffen hatte. Aber noch vor Ablauf der ersten halben Stunde wendete Atalanta das Blatt mit Toren von Ruslan Malinowsky und Luis Muriel innerhalb von zwei Minuten. Beide Torschützen bereiteten das Tor des jeweils anderen vor. Nicht anders war es beim 3:1 kurz nach der Pause: Der Kolumbier traf auf Vorarbeit des Ukrainers.

In Abwesenheit des verletzten Patrik Schick sorgte Seoanes zweiter Goalgetter Moussa Diaby nach 63 Minuten mit dem 2:3 dafür, dass die Chancen vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag etwa 50:50 stehen. Atalanta hatte in der italienischen Meisterschaft nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen.

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)

SR Jovanovic (SRB).

Tore: 11. Aranguiz 0:1. 23. Malinowsky 1:1. 25. Muriel 2:1. 49. Muriel 3:1. 62. Diaby 3:2.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Zapata, Cabezas (beide verletzt) und Ilicic (krank). Bayer Leverkusen ohne Demirbay (gesperrt), Schick, Andrich, Bellarabi und Lunew (alle verletzt).

Aranguiz trifft zum 1:0 für Leverkusen. Video: streamja

Malinovskyi kann für Atalanta zum 1:1 ausgleichen. Video: streamja

Luis Muriel bringt Atalanta mit 2:1 in Führung. Video: streamja

Luis Muriel doppelt zum 3:1 für Atalanta nach. Video: streamja

Diaby kann für Leverkusen auf 2:3 verkürzen. Video: streamja

Barcelona – Galatasaray 0:0

Eine relative Enttäuschung lieferte der FC Barcelona mit einem 0:0 im Camp Nou gegen Galatasaray Istanbul ab. Zwar kamen die Katalanen auf rund 65 Prozent Ballbesitz, richtige klare Chancen konnte sich das Team von Xavi Hernandez aber kaum herausspielen. Die beste Möglichkeit hatte Frenkie de Jong in der 74. Minute, am Ende landete der Ball aber nur am Pfosten.

Barcelona - Galatasaray Istanbul 0:0

SR Bastien (FRA).

Bemerkungen: Barcelona ohne Gavi (gesperrt), Fati, Umtiti, Baldé und Roberto (alle verletzt).

Pedri steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Bild: keystone

Sevilla – West Ham 1:0

Europa-League-Rekordsieger Sevilla hat sich in der Saison seines Heim-Endspiels eine gute Ausgangsposition für den Viertelfinal-Einzug erarbeitet. Die Spanier bezwangen den englischen Vertreter West Ham United durch ein Tor von Munir El Haddadi in der 60. Minute mit 1:0. Der Final im heimischen Stadion Ramon Sanchez Pizjuan wird am 18. Mai gespielt. (pre/sda)

El Haddadi erzielt den einzigen Treffer der Partie. Video: streamja