Sport

Fussball

Van Dijk und Salah schiessen Liverpool zum Sieg gegen Manchester United



Bild: AP

Van Dijk und Salah schiessen Liverpool zum Sieg gegen Manchester United

Manchester United ist die einzige Mannschaft, der es in dieser Saison gelang, gegen den FC Liverpool zu punkten. Aber das Remis aus dem Old Trafford konnten die «Red Devils» an der Anfield Road nicht bestätigen. Liverpool gewann mit 2:0 und damit zum 21. Mal im 22. Meisterschaftsspiel. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt trotz einer Partie weniger sagenhafte 16 Punkte.

Vor über zweieinhalb Jahren verlor der hoch überlegene Spitzenreiter zuletzt zuhause. Crystal Palace gewann am 23. April 2017 im Anfield-Road-Stadion mit 2:1, Christian Benteke schoss die beiden Tore.

Der Sieg der «Reds» war verdient. Bester Mann von Manchester United war Goalie David de Gea, ohne den das Spiel wohl nicht erst in der Nachspielzeit endgültig entschieden worden wäre.

Liverpool - Manchester United 2:0 (1:0)

52'916 Zuschauer. - Tore: 14. Van Dijk 1:0. 93. Salah 2:0. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot). - Bemerkung: 49. Pfostenschuss Henderson (Liverpool).

Leicester taucht in Burnley

Das drittplatzierte Leicester City verlor trotz Führung 1:2 in Burnley. Ashley Westwood sorgte zehn Minuten vor dem Ende für den Heimsieg des Aussenseiters. Goalie Nick Pope parierte einen Penalty von Leicesters Goalgetter Jamie Vardy. (ram)

Abonniere unseren Newsletter