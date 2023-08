ManCity jubelt spät +++ Amdounis Burnley unterliegt erneut

Nachdem Burnley in der letzten Woche spielfrei hatte, da das Stadion von Luton noch nicht den Premier-League-Vorgaben entsprach, traf das Team von Trainer Vincent Kompany zu Hause auf Aston Villa. Dabei mussten Zeki Amdouni und Co. aber die zweite Niederlage einstecken. Verteidiger Matty Cash mit einem Doppelpack sowie Moussa Diaby schossen die Gäste zum Sieg. Lyle Foster traf für Burnley kurz nach der Pause zum 1:2.

Sheffields Jayden Bogle erzielt in der 85. Minute aber den Ausgleich und so droht den «Cityzens» der erste Punktverlust der Saison. Diesen kann Rodri wenige Minuten später aber verhindern. Manuel Akanji stand nicht im Kader, da er nicht vollständig fit war.

Manchester City jubelt im dritten Saisonspiel erst sehr spät über den dritten Erfolg. In Abwesenheit des verletzten Trainers Pep Guardiola verschiesst Erling Haaland in der 37. Minute einen Penalty, bevor der Norweger in der 2. Halbzeit doch noch für die Führung sorgt.

Roglic und Vingegaard streben an der Vuelta nach dem Triple für Jumbo-Visma

Barcelona und Madrid sind Hauptstädte des Fussballs – und in diesem Jahr Start- und Zielort der Spanien-Rundfahrt der Velorennfahrer. Im Fokus stehen dabei einmal mehr die «Gelben» des niederländischen Teams Jumbo-Visma.

Mit der Vuelta a España steht die dritte und letzte dreiwöchige Rundfahrt in diesem Radsport-Jahr bevor. Die 78. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt startet am Samstag mit einem Teamzeitfahren in Barcelona und endet am 17. September in Madrid. Mit neun Bergankünften – das sind fünf mehr als bei der diesjährigen Tour de France – kommen die bergfesten Fahrer auf der Iberischen Halbinsel einmal mehr voll auf ihre Kosten.