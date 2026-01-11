Haris Tabakovic (Zweiter von links) war der Mann des Spiels in Mönchengladbach. Bild: www.imago-images.de

Gladbach putzt Augsburg weg – Milan patzt bei Jasharis Liga-Startdebüt

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach – Augsburg 4:0

Bereits nach 36 Minuten und dem 3:0 durch Haris Tabakovic war die Partie im Borussia-Park entschieden. Nach rund einer Stunde erstickte der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler auch die letzten Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback mit seinem bereits neunten Saisontreffer.

Nico Elvedi, der im Gladbacher Abwehrzentrum wie gewohnt durchspielte, hatte einen geruhsamen Nachmittag. Daran konnten auch seine Nationalmannschhaftskollegen Fabian Rieder (bis 46.) und Cédric Zesiger aufseiten Augsburgs nichts ändern. Während Gladbach mit dem erst zweiten Heimsieg der Saison einen Sprung auf Platz 10 machte, verbleibt Augsburg im 15. Rang. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge nur noch zwei Punkte.

FA Cup

Primera Division

Serie A

Fiorentina – Milan 1:1

Ardon Jashari stand erstmals für die AC Milan in der Serie A in der Startaufstellung. Der Tabellenzweite musste sich in der 20. Runde mit einem 1:1 in Florenz begnügen. Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt.

Schönes Wetter in Florenz: Jashari (links) gegen Kean. Bild: keystone

Durch das bereits siebte Unentschieden der Saison verpasste es Milan, den Druck auf Tabellenführer und Stadtrivale Inter aufrecht zu erhalten. Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Zachary Athekame sass bei den Rossoneri 90 Minuten auf der Bank, Simon Sohm kam bei der Fiorentina in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Italienischer Supercup der Frauen

Doublegewinner Juventus Turin hat sich auch den Supercup gesichert. Das Team mit den Schweizer Nationalspielerinnen Lia Wälti und Viola Calligaris schlug Titelverteidiger AS Roma mit 2:1.

Lia Wälti (rechts) im Zweikampf. Bild: www.imago-images.de

Der Meister und Cupsieger drehte die Partie in Pescara gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A. Den entscheidenden Treffer erzielte die 35-jährige Cristiana Girelli fünf Minuten vor dem Ende sehenswert per Absatz.

Alayah Pilgrim sorgte nach ihrer Einwechslung für Schwung in der Offensive der Römerinnen. Ein Treffer wollte der Schweizer Nationalspielerin jedoch nicht gelingen. Für Juventus Turin mit Wälti in der Startelf und Calligaris auf der Bank war es der fünfte Sieg im Supercup nach 2019, 2020, 2021 und 2023. (ram/sda)