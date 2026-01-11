Belinda Bencic feiert ihren Coup. Bild: keystone

Bencic schlägt Swiatek – die Schweiz greift nach dem Sieg im United Cup

Mehr «Sport»

Die Schweiz liegt im Final des United Cup in Sydney mit 1:0 gegen Polen in Führung. Belinda Bencic (WTA 11) gewann die erste Partie des Tages gegen Iga Swiatek überraschend. Die Ostschweizerin besiegte die Weltnummer Zwei in drei Sätzen 3:6, 6:0 und 6:3.

Damit gelang der 28-Jährigen der Exploit im Final gegen Polen. Entscheidend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh ein Break – eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

So geht es weiter

Dank des Sieges von Bencic hat Stan Wawrinka (ATP 156) nun bereits im zweiten Spiel die Chance, der Schweiz den Finalsieg zu sichern. Gegen Hubert Hurkacz (ATP 83) gilt der 40-Jährige allerdings nicht als Favorit.

Im Falle einer Niederlage von Wawrinka würde, wie bereits im Halbfinal, das Doppel entscheiden. In diesem dürfte Belinda Bencic mit Jakub Paul wohl gegen die polnischen Doppelspezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski antreten. (ram/sda)

* Artikel wird laufend aktualisiert *