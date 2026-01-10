Die Macclesfield-Fans feiern mit Paul Dawson das Weiterkommen gegen Crystal Palace. Bild: www.imago-images.de

Xhaka trifft bei Sunderlands Cup-Weiterkommen – Crystal Palace verliert bei Sechstligist

Mehr «Sport»

Bundesliga

FA Cup

Everton – Sunderland 1:4 n.P.

Granit Xhaka und Sunderland stehen im FA Cup in den Sechzehntelfinals. Die «Black Cats» setzten sich gegen Everton im Duell zweier Teams aus der Premier League mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen – unter ihnen Captain Xhaka – trafen, hielt Robin Roefs alle drei Versuche von Everton. Unter anderem scheiterte der ehemalige Basler Thierno Barry am Niederländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, wobei sich Everton erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte.

Macclesfield – Crystal Palace 2:1

Mit Crystal Palace scheiterte der Titelverteidiger völlig überraschend bereits in der 3. Runde. Der Tabellen-13. der Premier League blamierte sich bei Sechstligist (!) Macclesfield, wo er mit 1:2 unterlag.

Serie A

Primera Division

(ram/sda)