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Ski-Weltcup: Der 1. Super-G der Männer in Courchevel ist abgesagt

Schlechtes Wetter: Super-G von Courchevel ist abgesagt

14.03.2026, 10:0014.03.2026, 15:05

Der Weltcup-Super-G der Männer in Courchevel muss wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Starker Schneefall, Nebel und die generellen Aussichten für den Tag verhindern das Rennen im WM-Ort von 2023, wie die FIS mitteilt.

Fog and rain shroud the course ahead of a men&#039;s World Cup super-G, in Courchevel, France, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) France World Cup Alpine Skiing
Das Wetter verhinderte ein Rennen.Bild: keystone

Der Super-G werde ersatzlos gestrichen, so der Weltverband weiter. Der Fokus gelte ganz der Pistenpräparation für Sonntag. Dann ist in Courchevel wiederum ein Super-G angesetzt. Der Rennbeginn ist für 10.45 Uhr vorgesehen.

Im Kampf um den Sieg in der Disziplinen-Wertung liegt Marco Odermatt klar in Führung. Der Nidwaldner, der seit Freitag als fünffacher Gesamtweltcup-Sieger feststeht, führt in der Super-G-Wertung mit 158 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr.

Der letzte Super-G der Saison findet am 22. März beim Weltcup-Finale in Norwegen statt. (sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

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