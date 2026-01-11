Barcelona gewinnt spanischen Supercup (in Saudi-Arabien) – Bayern überfährt Wolfsburg

Bundesliga

Bayern München – Wolfsburg 8:1

Die Bayern kamen ungefährdet zum 14. Sieg in der laufenden Meisterschaft. Die Gäste aus Wolfsburg konnten nach 13 Minuten zwar den frühen Rückstand egalisieren, hatten der gewohnten Dominanz des Meisters in der Folge aber nichts mehr entgegenzusetzen und kassierten die höchste Niederlage ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga.

Jubel um Jubel um Jubel in der Allianz Arena. Bild: keystone

Auf der anderen Seite war das 8:1 der höchste Sieg der Bayern in der Meisterschaft seit März 2024, als Mainz mit demselben Resultat nach Hause geschickt wurde. Nach der Punkteteilung des ersten Verfolgers Borussia Dortmund (am Freitag 3:3 in Frankfurt) beträgt der Vorsprung der Münchner auf Platz 2 nun bereits elf Punkte.

Bayern München – Wolfsburg 8:1 (2:1)

Tore: 5. Fischer (Eigentor) 1:0. 13. Pejcinovic 1:1. 30. Diaz 2:1. 50. Olise 3:1. 53. Jenz (Eigentor) 4:1. 68. Guerreiro 5:1. 69. Kane 6:1. 76. Olise 7:1. 88. Goretzka 8:1.

Borussia Mönchengladbach – Augsburg 4:0

Bereits nach 36 Minuten und dem 3:0 durch Haris Tabakovic war die Partie im Borussia-Park entschieden. Nach rund einer Stunde erstickte der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler, der nun für Bosnien-Herzegowina aufläuft, auch die letzten Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback mit seinem bereits neunten Saisontreffer.

Haris Tabakovic (Zweiter von links) war der Mann des Spiels in Mönchengladbach. Bild: www.imago-images.de

Nico Elvedi, der im Gladbacher Abwehrzentrum wie gewohnt durchspielte, hatte einen geruhsamen Nachmittag. Daran konnten auch seine Nationalmannschhaftskollegen Fabian Rieder und Cédric Zesiger aufseiten Augsburgs nichts ändern. Während Gladbach mit dem erst zweiten Heimsieg der Saison einen Sprung auf Platz 10 machte, verbleibt Augsburg im 15. Rang. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge nur noch zwei Punkte.

Borussia Mönchengladbach – Augsburg 4:0 (3:0)

Tore: 8. Scally 1:0. 20. Diks (Penalty) 2:0. 36. Tabakovic 3:0. 61. Tabakovic 4:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 46.).

FA Cup

Manchester United ist in der 3. Runde ausgeschieden. Der seit Jahren in der Krise steckende Grossklub unterlag zuhause Brighton & Hove Albion mit 1:2.

Diogo Dalot enttäuscht, während Brighton-Spieler jubeln. Bild: keystone

Brajan Gruda hatte die Gäste im Old Trafford in Führung geschossen (12.), Danny Welbeck hatte gegen seinen Ex-Klub erhöht (64.). Mehr als der Anschlusstreffer durch Benjamin Sesko fünf Minuten vor dem Ende gelang Manchester United nicht mehr.

Leeds United mit dem Schweizer Nationalspieler Noah Okafor kam weiter. Es siegte 3:1 beim zweitklassigen Derby County. Premier-League-Leader Arsenal setzte sich in Portsmouth mit 4:1 durch.

Spanischer Supercup

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

Garcia trifft – und verliert schlussendlich trotzdem. Bild: keystone

Spektakulär war in diesem Prestigeduell vor allem die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als innerhalb von vier Minuten drei Treffer fielen: Erst egalisierte Vinicius Junior nach einem Konter mit seinem ersten Treffer seit mehr als drei Monaten den Spielstand, ehe Robert Lewandowski Barcelona wieder in Führung brachte. Schliesslich sorgte Gonzalo Garcia nach einem Corner für den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften abermaligen Ausgleich der Madrilenen.

Auf den dritten Führungstreffer Barças durch Raphinha rund eine Viertelstunde vor dem Ende hatten die Königlichen keine Antwort mehr. Der Brasilianer hatte das Skore nach 36 Minuten bereits eröffnet und traf wie schon im Vorjahr doppelt. Damals setzte sich das Team des deutschen Trainers Hansi Flick mit 5:2 gegen den Erzrivalen durch. Nun feierten die Katalanen zum 16. Mal den Gewinn des Supercups. Real bleibt bei 13 Titeln in diesem Wettbewerb. Auch, weil Alvaro Carreras in der Nachspielzeit die beste Chance auf das 3:3 ausliess, als er den Ball aus zehn Metern zentraler Position Joan Garcia in die Arme spielte.

Barcelona revanchierte sich für die Niederlage von Ende Oktober in der Liga, nachdem man die vorangegangenen vier Clásicos allesamt gewinnen konnte. In der Meisterschaft führt Barça die Tabelle nach 19 Runden mit vier Punkten Vorsprung vor Real Madrid an.

Primera Division

Serie A

Fiorentina – Milan 1:1

Ardon Jashari stand erstmals für die AC Milan in der Serie A in der Startaufstellung. Der Tabellenzweite musste sich in der 20. Runde mit einem 1:1 in Florenz begnügen. Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt.

Schönes Wetter in Florenz: Jashari (links) gegen Kean. Bild: keystone

Durch das bereits siebte Unentschieden der Saison verpasste es Milan, den Druck auf Tabellenführer und Stadtrivale Inter aufrecht zu erhalten. Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Zachary Athekame sass bei den Rossoneri 90 Minuten auf der Bank, Simon Sohm kam bei der Fiorentina in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Inter Mailand – Napoli 2:2

Leader Inter Mailand und Meister Napoli können nicht vom Ausrutscher der AC Milan profitieren. Im Spitzenspiel der 20. Serie-A-Runde teilen sich die beiden die Punkte.

Inter verpasste im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion trotz zweimaliger Führung die Big Points im Rennen um den Meistertitel. Der Schotte Scott McTominay glich für die Gäste aus Süditalien den Spielstand jeweils aus (26./81.), nachdem der ehemalige Sittener Federico Dimarco (9.) und Hakan Calhanoglu vom Penaltypunkt (73.) für das Heimteam getroffen hatten. Beim 1:1 kam Manuel Akanji einen Schritt zu spät, Yann Sommer war bei beiden Gegentoren ohne Abwehrchance.

Calhanoglu jubelt mit Martinez – für den Sieg hat's dann aber doch nicht gereicht. Bild: keystone

Der Leader verpasste es, die Tabellenführung durch den siebten Sieg in Serie auszubauen und vom Ausrutscher des ersten Verfolgers AC Milan Profit zu schlagen. Inters Stadtrivale kam in Florenz nicht über ein 1:1 hinaus, wobei es im Stadio Artemio Franchi lange gar nach der zweiten Saisonniederlage für die Rossoneri aussah. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen mit seinem Treffer in der 90. Minute immerhin einen Punkt.

Der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari stand bei Milan in der Meisterschaft zum ersten Mal nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und überstandenem Wadenbeinbruch in der Startelf. Nach einer Stunde wurde er ausgewechselt.

An der Tabellenspitze gab es keine Verschiebungen: Inter Mailand führt weiter drei Punkte vor Milan und vier Zähler vor Napoli und der AS Roma, wobei das Team aus der Hauptstadt ein Spiel mehr ausgetragen als die anderen Mannschaften. (sda)

Italienischer Supercup der Frauen

Doublegewinner Juventus Turin hat sich auch den Supercup gesichert. Das Team mit den Schweizer Nationalspielerinnen Lia Wälti und Viola Calligaris schlug Titelverteidiger AS Roma mit 2:1.

Lia Wälti (rechts) im Zweikampf. Bild: www.imago-images.de

Der Meister und Cupsieger drehte die Partie in Pescara gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A. Den entscheidenden Treffer erzielte die 35-jährige Cristiana Girelli fünf Minuten vor dem Ende sehenswert per Absatz.

Alayah Pilgrim sorgte nach ihrer Einwechslung für Schwung in der Offensive der Römerinnen. Ein Treffer wollte der Schweizer Nationalspielerin jedoch nicht gelingen. Für Juventus Turin mit Wälti in der Startelf und Calligaris auf der Bank war es der fünfte Sieg im Supercup nach 2019, 2020, 2021 und 2023. (ram/sda)