Spektakel liefert wichtige Erkenntnisse: Welches Experiment eine zweite Chance verdient

Nach zehn Spielen ohne Niederlage verliert die Nati zum Auftakt ins WM-Jahr das Nachbarschafts-Duell gegen Deutschland mit 3:4. Was bleibt hängen vom unterhaltsamen Kick im St. Jakob-Park?

Etienne Wuillemin Folge mir

Mehr «Sport»

Denis Zakaria: Er ist noch kein Joshua Kimmich

Die Trainer stehen auf seine Dynamik und seine Wasserverdrängung. Sie gucken sich seine Vita an und denken: Der Junge hat was drauf. Leistungsträger in Gladbach, nun Captain in Monaco. 29-jährig, mit richtig viel Erfahrung und Abgebrühtheit. Das sieht auch Murat Yakin so. Doch einen Platz im Nationalteam hat er für Denis Zakaria gleichwohl noch nicht gefunden, weil es für den Romand seit Jahren fast kein Vorbeikommen am zentralen Mittelfeld-Duo Xhaka/Freuler gibt.

Denis Zakaria: Auch nach 62 Länderspielen irgendwie immer noch ein Suchender im Nationalteam. Bild: keystone

Zakaria in der Stellvertreterrolle: Der Gedanke ist nicht abwegig, dass da Potential verschwendet wird. Auch das sieht Yakin so. Deshalb sucht er einen Platz, eine Aufgabe, eine Position für Zakaria, ohne dabei auf einen aus dem Duo Xhaka/Freuler zu verzichten.

Das naheliegendste wäre, Zakaria in der Innenverteidigung einzusetzen, was in dieser Saison in Monaco meist der Fall ist. Aber Yakin sieht auch, wie man anderswo so eine Geschichte aufdröselt. Beispielsweise in Deutschland mit Joshua Kimmich.

Bei Bayern München ist dieser im zentralen Mittelfeld der unbestrittene Taktgeber. Im Nationalteam indes spielt er Rechtsverteidiger mit Hang ins Zentrum, wenn Deutschland den Ball hat.

Yakins Ansatz ist, für die besten zehn Feldspieler einen Platz zu schaffen. Zu diesen gehört auch Zakaria. Also reift bei ihm die Idee von einer Schweizer Antwort auf Kimmich. Und das vor dem Spiel gegen Kimmich, respektive Deutschland.

Doch das Experiment geht nicht auf. Zakaria, nach der Pause für Silvan Widmer auf dem Platz, hat Mühe, seinen Platz zu finden. Das liegt aber auch daran, dass Deutschland an diesem Abend ein richtig starker Gegner ist und das Spiel der Schweizer durch die vielen Wechsel an Struktur und Ordnung massiv einbüsst.

Das Experiment mit Zakria deswegen bereits als gescheitert zu betrachten, wäre falsch. Das sieht auch Yakin so. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass der Romand auch am Dienstag gegen Norwegen eine nächste Chance zur Bewährung erhält. Denn unbestritten ist: Zakaria auf der Bank ist etwa so, als würde man sein Cabriolet den ganzen Sommmer über die Garage parken.

Grenzerfahrung für die Nati

Sieben Siege, drei Unentschieden und ein Torverhältnis von 26:6 resultierten aus den zehn Spielen im Jahr 2025. Zwischenzeitlich gewann die Nati sechs Mal in Folge. Ein komplettes Jahr komplett ohne Niederlagen gab es davor letztmals 1945!

So schön das vergangene Jahr mit der beeindruckend gemeisterten WM-Qualifikation auch war – es hatte einen Haken: Ein wirkliches Top-Team stellte sich den Schweizern nicht in den Weg.

Und nun beginnt 2026 mit dem Nachbarschafts-Duell gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland. Klar, die DFB-Elf hat schwierige Zeiten hinter sich. Doch das Spielermaterial um Liverpool-Superstar Florian Wirtz, Arsenal-Stürmer Kai Havertz und die Bayern-Säulen Joshua Kimmich und Jonathan Tah genügt auf fast allen Positionen allerhöchsten Ansprüchen. Und das spüren die Schweizer im St. Jakob-Park – sprich: Erstmals seit der Nations League im Herbst 2024, als Yakins Team zwei Mal gegen Europameister Spanien verlor, werden der Nati die Grenzen aufgezeigt. Das wichtigste Learning: Gegner von diesem Format nutzen Fehler gnadenlos aus, wie die Nati bei den Gegentoren zum 1:1 und 2:2 vor Augen geführt bekommt.

Deutschland (im Bild Kai Havertz) hat den Ball, die Schweizer Nati muss sich defensiv orientieren: So sah es im Testspiel im St. Jakob-Park meistens aus. Bild: IMAGO / Sven Simon

Xhaka und Co. sind gegen die Deutschen mehr mit Verteidigen als mit Angreifen beschäftigt, an dieses Gefühl müssen sich die Spieler erst wieder gewöhnen. Und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, wollen sie im Sommer ihr Ziel in die Tat umsetzen: Die beste Schweizer WM der Geschichte spielen. An dieser droht je nach Abschneiden in der Gruppenphase schon im Sechzehntelfinal ein Hammergegner.

Joel Monteiro: Vom Lückenbüsser zur ernsthaften Alternative

Die Alternativen im Sturmzentrum für den gesetzten Breel Embolo trugen zuletzt immer die gleichen zwei Namen: Andi Zeqiri und Cedric Itten. Nati-Trainer Murat Yakin weiss, was er an ihnen hat – oder nicht hat. Letzteres dürfte seinen Plan bestärkt haben, im aktuellen Aufgebot auf Zeqiri und Itten zu verzichten und dafür Joel Monteiro als zweite Sturmspitze zu nominieren.

Auf den ersten Blick mag das irritieren, denn: 25 Super-League-Spiele hat Monteiro in dieser Saison für YB bestritten. Nur eines davon als Mittelstürmer.

Doch Yakin sieht im 26-Jährigen, der im Klub meist als linker Mittelfeldspieler aufläuft, scheinbar genau das: einen Zielspieler im Angriffszentrum. Als solcher löst Monteiro im Deutschland-Spiel Embolo nach einer Stunde ab – und trifft prompt mit einem satten Abschluss zum zwischenzeitlichen 3:3. Dazu bewegt er sich intelligent und leitet einige Bälle weiter zu Mitspielern. Auftrag erfüllt – und die Chancen auf ein WM-Ticket um ein Vielfaches gesteigert.

Schuss und Tor: Joel Monteiro trifft gegen Deutschland zum zwischenzeitlichen 3:3. Bild: keystone

Bislang galt: Monteiro könnte an die WM fahren, wenn Zeki Amdouni nach seiner Kreuzband-Verletzung nicht in Form kommt. Nun darf Monteiro unabhängig von der Entwicklung Amdounis mit einem WM-Ticket liebäugeln. Als zweiter Stoss-Stürmer hinter Embolo.

Und mit Blick auf die Stürmermisere bei seinem Klub neigt man zur Frage: Hätte sich YB die über zehn Millionen Franken für die gefloppten Bedia, Cordova und Essende sparen können, wenn man auf dieser Position von Anfang an auf Monteiro gesetzt hätte?

Noah Okafor: Erst die Entschuldigung, dann die Verletzung

Seine Rückkehr hat das Potenzial zum Aufreger: Noah Okafor ist wieder Schweizer Nationalspieler. Erstmals seit November 2024 darf er im Kreis der Nati dabei sein. Und wenn es nach Yakin gegangen wäre, dann hätte sich Okafor nicht als funktionierendes Mitglied im innerbetrieblichen Klima präsentieren dürfen. Sondern auch gegen Deutschland, auf dem Rasen des St.Jakob Park.

Daumen hoch für die Zukunft: Noah Okafor will für die Schweiz in Zukunft wieder glänzen. Bild: keystone

Aber irgendwie will es noch nicht. Ausgerechnet vor seinem Comeback verletzt sich Okafor beim Einwärmen. Yakin vermutet, es könnte auch für den Dienstag in Norwegen knapp werden.

Bei Leeds-Legionär Okafor gilt indes: Für einmal ist interessanter, was neben, und nicht auf dem Platz geschieht. Nachdem sich das Nationalteam am letzten Montag besammelt hat, richtet Yakin am Abend einige Worte an alle. Die Message: Niemand ist wichtiger als das Team. Einzelmasken mit Partikularinteressen werden nicht geduldet. Danach gibt Yakin Okafor die Gelegenheit, ebenfalls ein paar Worte zu sagen. Okafor nutzt den Steilpass – und entschuldigt sich beim Team für sein egoistisches Verhalten in der Vergangenheit.

Fazit: Die Differenzen scheinen ausgeräumt. Der Weg ist für bereit für Okafors Rückkehr. Auch wenn es noch ein bisschen länger dauert. (aargauerzeitung.ch)