Die wichtigsten Spiele des Tages:

Der FCZ setzt sich in Cham durch. Bild: keystone

Der Anfang der Wende? Der FCZ siegt in Cham ohne Mühe

Cham – Zürich 0:4

Mitten in seinem mühseligen Saisonstart gelingt dem FC Zürich nach dem Heimsieg gegen Heart of Midlothian ein weiteres positives Resultat. Die Zürcher gewinnen in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups auswärts gegen Cham aus der Promotion League 4:0.

Die Zuger kamen in der ersten Halbzeit zu zwei guten Chancen, mit denen sie hätten in Führung gehen respektive ausgleichen können. Dennoch war der Unterschied im Leistungsvermögen von Anfang an nicht zu übersehen, auch wenn Trainer Franco Foda etlichen Spielern eine Pause gönnte, die in den ersten Wochen der Saison viel gespielt hatten.

Gnonto patzt bei Penalty und Grosschance. Video: SRF

Aiyegun Tosin zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. Nach 40 Minuten nutzte er den zweiten von zwei Foulpenaltys für den FCZ. Den ersten hatte Wilfried Gnonto sechs Minuten vorher über das Tor geschossen. Gnonto, dessen Transfer ins Ausland immer noch im Raum steht, müht sich weiterhin mit dem Toreschiessen ab. Vor und nach dem Penalty vergab er ausgezeichnete Möglichkeiten.

Cham - Zürich 0:4 (0:2)

SR Turkes.

Tore: 14. Tosin 0:1. 40. Tosin (Foulpenalty) 0:2. 86. Krasniqi 0:3. 91. Tosin 0:4.

Zürich: Kostadinovic; Kamberi, Mets (87. Omeragic), Aliti; Condé (46. Hornschuh); Rohner (46. Hodza), Krasniqi, Okita (76. Gogia), Seiler; Gnonto (76. Santini), Tosin.

Bemerkungen: 34. Gnonto schiesst Foulpenalty über das Tor. 60. Kopfball von Solimando (Cham) an die Latte. (abu/sda)