Die St.Galler haben in ihrer alten Heimat gut lachen. Bild: keystone

St.Gallen schiesst im Espenmoos 15 Tore – souveräne Superligisten im Cup

Cham – Zürich 0:4

Mitten in seinem mühseligen Saisonstart gelingt dem FC Zürich nach dem Heimsieg gegen Heart of Midlothian ein weiteres positives Resultat. Die Zürcher gewinnen in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups auswärts gegen Cham aus der Promotion League 4:0.

Die Zuger kamen in der ersten Halbzeit zu zwei guten Chancen, mit denen sie hätten in Führung gehen respektive ausgleichen können. Dennoch war der Unterschied im Leistungsvermögen von Anfang an nicht zu übersehen, auch wenn Trainer Franco Foda etlichen Spielern eine Pause gönnte, die in den ersten Wochen der Saison viel gespielt hatten.

Aiyegun Tosin zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. Nach 40 Minuten nutzte er den zweiten von zwei Foulpenaltys für den FCZ. Den Ersten hatte Wilfried Gnonto sechs Minuten vorher über das Tor geschossen. Gnonto, dessen Transfer ins Ausland immer noch im Raum steht, müht sich weiterhin mit dem Toreschiessen ab. Vor und nach dem Penalty vergab er ausgezeichnete Möglichkeiten.

Cham - Zürich 0:4 (0:2)

SR Turkes.

Tore: 14. Tosin 0:1. 40. Tosin (Foulpenalty) 0:2. 86. Krasniqi 0:3. 91. Tosin 0:4.

Zürich: Kostadinovic; Kamberi, Mets (87. Omeragic), Aliti; Condé (46. Hornschuh); Rohner (46. Hodza), Krasniqi, Okita (76. Gogia), Seiler; Gnonto (76. Santini), Tosin.

Bemerkungen: 34. Gnonto schiesst Foulpenalty über das Tor. 60. Kopfball von Solimando (Cham) an die Latte. (abu/sda)

Rorschach – St.Gallen 0:15

Einen lockeren Nachmittag verbrachte der FC St. Gallen bei Rorschach-Goldach aus der 2.Liga interregional. 9:0 stand es nach der ersten Halbzeit, Julian von Moos hatte dreimal, Jérémy Guillemenot doppelt getroffen. Chadrac Akolo, für von Moos eingewechselt, traf ebenfalls viermal. Speziell für St.Gallen: Das Spiel wurde in der ehemaligen Heimat, dem Espenmoos, ausgetragen.

Rorschach-Goldach (2.i) - St. Gallen 0:15 (0:9)

SR Gianforte.

Tore: 1. von Moos 0:1. 3. von Moos 0:2. 13. Guillemenot 0:3. 21. Guillemenot 0:4. 25. Görtler (Foulpenalty) 0:5. 26. von Moos 0:6. 30. Witzig 0:7. 38. Schubert 0:8. 45. Akolo 0:9. 46. Akolo 0:10. 56. Görtler 0:11. 64. Akolo 0:12. 70. Akolo 0:13. 84. Karlen 0:14. 88. Karlen 0:15.

St. Gallen: Watkowiak; Sutter (46. Schneider), Stergiou, Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig (62. Besio), Schubert (46. Schmidt); von Moos (36. Akolo), Guillemenot (62. Karlen).

Allschwil – Basel 0:5

Darian Males, der in den letzten Wochen oft auf der Ersatzbank gesessen war, verhalf dem FC Basel zum mühelosen Sieg beim Zweitligisten Allschwil. Der Luzerner erzielte beim 5:0-Erfolg drei der vier Tore in der ersten Halbzeit eines davon mit einem Handspenalty. Basels neuste Akquisition Bradley Fink benötigte für sein erstes Tore im rotblauen Tenü nur eine knappe Viertelstunde.

Allschwil - Basel 0:5 (0:4)

SR Thies.

Tore: 9. Males 0:1. 15. Fink 0:2. 35. Males (Handspenalty) 0:3. 40. Males 0:4. 73. Szalai 0:5.

Basel: Salvi; Lopez, Djiga, Pelmard, Katterbach (60. Vogel); Xhaka; Males, Fink (60. Szalai), Chipperfield (74. Diouf), Fernandes (60. Kade); Tushi (60. Ltaief).

Muri – Winterthur 0:7

Super-League-Aufsteiger Winterthur legte beim Erstligisten Muri mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Basis zum Sieg. Nach dem frühen Führungstor durch Tobias Schättin (9.) trafen Matteo Di Giusto und Roy Gelmi innert weniger Sekunden zum 3:0. Auf dem Weg zum 7:0 reihte sich der eingewechselte Neftali Manzambi in der zweiten Halbzeit als Doppeltorschütze ein.

Muri AG (1.) - Winterthur 0:7 (0:3)

SR von Mandach.

Tore: 9. Schättin 0:1. 45. Di Giusto 0:2. 45. Gelmi 0:3. 48. Manzambi 0:4. 55. Rodriguez 0:5. 70. Kamberi 0:6. 84. Manzambi 0:7.

Winterthur: Fayulu; Gelmi, Lekaj (58. Arnold), Schättin; Gantenbein (46. Gonçalves), Rodriguez (58. Kamberi), Abedini, Ramizi (46. Corbaz), Diaby; Di Giusto, Buess (46. Manzambi).

Linth 04 – Lugano 1:5

Lugano nahm mit Linth 04 aus der Erstliga die erste Hürde auf der Mission Titelverteidigung souverän. Allan Arigoni in der ersten und der eingewechselte Maren Haile-Selassie in der zweiten Halbzeit trafen für die Mannschaft von Mattia Croci-Torti je doppelt auf dem Weg zum souveränen 5:1 in Näfels. Der Ehrentreffer von Linth-Captain Amar Sabanovic wurde kurz vor Schluss bejubelt, als hätte der Underdog gerade den Favoriten zum Straucheln gebracht, doch davon waren die Tessiner weit entfernt.

Linth 04 (1.) - Lugano 1:5 (0:2)

SR Drmic.

Tore: 23. Arigoni 0:1. 44. Arigoni 0:2. 73. Mahou 0:3. 79. Haile-Selassie 0:4. 80. Haile-Selassie 0:5. 88. Sabanovic 1:5.

Lugano: Saipi; Arigoni, Daprelà, Ziegler (76. Hajdari), Valenzuela; Mahmoud, Doumbia (46. Haile-Selassie), Sabbatini; Mahou, Celar, Bottani. (abu/sda)