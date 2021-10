Bereits während der Partie wurde Pyrotechnik abgebrannt. Bild: keystone

Wüste Szenen nach dem Derby – FCZ und Canepa verurteilen Verhalten der «sogenannten Fans»



Den 15'700 Fans im Letzigrund bot sich am Samstagabend ein Spektakel. GC und FCZ trennten sich in einem spannenden Derby mit 3:3. Was dann folgte, warf jedoch einen Schatten über das vorangegangene Fussballfest. Nach der Partie machten sich einige vermummte FCZ-Fans in Richtung der GC-Kurve und bewarfen diese mit Fackeln. Aus dieser flogen einige der brennenden Fackeln wieder zurück in Richtung der FCZ-Anhänger.

Die Szenen nach dem Spiel. Video: SRF

Schlimmeres konnte durch die Sicherheitskräfte verhindert werden. Verletzungen soll es bei dem Zwischenfall keine gegeben haben. Der FC Zürich veröffentlichte am Sonntag ein Statement, in dem es die Vorfälle aufs Schärfste verurteilte. Der Klub will die Polizei zudem bei der Identifikation der Täter unterstützen. Präsident Ancillo Canepa wurde folgendermassen zitiert: «Es ist enttäuschend, dass ein faires und spannendes Derby so enden musste. Diese sogenannten Fans schaden sich, der Kurve und dem FC Zürich.»



Auch die SFL äusserte sich zu den Ausschreitungen im Letzigrund. Die Liga werde ein Verfahren eröffnen und erwarte, dass «die Täter identifiziert und von Fussballspielen ausgeschlossen werden». Zudem bedauere sie, «dass ein grossartiges Fussballspiel vom rücksichtslosen und verwerflichen Verhalten weniger Personen, die damit unter dem Deckmantel einer sogenannten Fanbewegung dem gesamten Schweizer Fussball schaden, überschattet wird.»



Bereits vor dem Spiel sei es zu Auseinandersetzungen gekommen, wie die Polizei der Stadt Zürich berichtet. Demnach seien zwei FCZ-Fans vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Nach dem Spiel hätten Fans der beiden Lager mehrmals eine Konfrontation gesucht, konnten durch ein erhöhtes Polizeiaufgebot aber daran gehindert werden.



