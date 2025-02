Manchester United verliert gegen Crystal Palace. Bild: keystone

Nächste Niederlage für Manchester United ++ Barcelona gewinnt dank Lewandowski

Mehr «Sport»

Bundesliga

Frankfurt – Wolfsburg 1:1

Eintracht Frankfurt hat im Rennen um die Champions-League-Startplätze eine Heimniederlage abgewendet. Der Tabellendritte mauserte sich am Sonntag zu einem 1:1 gegen Wolfsburg.

Ein Eigentor von Tuta bescherte den Gästen in der 50. Minute die Führung, vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen Frankfurts Torhüter Kevin Trapp und dem Abwehrspieler. Auch der Wolfsburger und ehemalige Lugano-Spieler Mohamed Amoura war am Tor beteiligt. Den Ausgleich für die Eintracht erzielte der eingewechselte Can Uzun in der 81. Minute.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 1:1 (0:0).

56'900 Zuschauer.

Tore: 50. Tuta (Eigentor) 0:1. 81. Uzun 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (nicht im Aufgebot).

Premier League

Manchester United – Crystal Palace 0:2

Nächste Niederlage für Manchester United in der Premier League. Zwar hatten die Red Devils doppelt so viel Ballbesitz wie Crystal Palace, aber Manchester liess nach einer starken Startphase nach und konnte keinen Treffer erzielen. Jean-Philippe Mateta traf gleich zweimal und kürte sich somit zum Matchwinner.

Es ist bereits das vierte Spiel in Serie, in welchem United gegen Crystal Palace ohne Torerfolg bleibt. Durch den Sieg überholen die Eagles den englischen Rekordmeister und sind nun auf Platz zwölf.

Manchester United - Crystal Palace 0:2 (0:1).

Tore: 64. Mateta 0:1. 89. Mateta 0:2.

Serie A

La Liga

Barcelona – Deportivo 1:0

Barcelona gewinnt dank Robert Lewandowski gegen Deportivo Alaves und profitiert damit vom Ausrutscher von Real Madrid. Die Königlichen kassierten gestern gegen Espanyol eine 0:1-Niederlage und haben nun nur noch vier Punkte mehr auf dem Konto als Barcelona.

FC Barcelona - Alaves 1:0 (0:0).

Tor: 61. Lewandowski 1:0. (riz/sda)