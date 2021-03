Sport

Fussball

Premier League: Manchester City lässt Fulham keine Chance



Bild: keystone

ManCity kehrt zum Erfolg zurück – Chelseas Lauf von Leeds gestoppt

Fulham – ManCity 0:3

Eine Woche nach der Derby-Niederlage und dem Ende der Siegesserie kehrte Manchester City in der Premier League zum Erfolg zurück. Gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger Fulham setzte sich der Leader auswärts dank drei Toren nach der Pause 3:0 durch. John Stones, Gabriel Jesus und Sergio Agüero trafen zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von 13 Minuten.

Dank dem Sieg baute Manchester City den Vorsprung auf Stadtrivale Manchester United wieder auf 17 Punkte aus. Allerdings hat die United, die am Sonntag zuhause auf West Ham United trifft, zwei Spiele weniger absolviert.

Fulham - Manchester City 0:3 (0:0)

Tore: 47. Stones 0:1. 56. Gabriel Jesus 0:2. 60. Agüero (Foulpenalty) 0:3.

Leeds – Chelsea 0:0

Der Vorstoss von Chelsea in die Top 3 der Premier League wurde von Aufsteiger Leeds United gestoppt. Das Team von Thomas Tuchel kam vier Tage vor dem Rückspiel in den Achtelfinals der Champions League gegen Atlético Madrid in Leeds nicht über ein 0:0 hinaus.

Immerhin blieb Chelsea auch im zwölften Pflichtspiel unter dem deutschen Trainer ungeschlagen – und zum zehnten Mal ohne Gegentor. Trotzdem sind die Perspektiven nicht nur rosig: Nach Verlustpunkten ist Chelsea derzeit nur auf Platz 6 klassiert. (pre/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Büne Huber: «Fussball ist doch ein Pussy-Sport!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter