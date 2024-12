Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Mein Chef: Weist mir eine Aufgabe um 16 Uhr an einem Freitag zu. Ich: Nun, die kleine Uhr an der Wand sagt, dass unsere Zeit fast abgelaufen ist. Gott segne dich, mein Freund.

Der Nachbar von unten hat gerade eine Stripperstange installiert. Wie geht man am besten damit um? Häng eine Autobatterie an!

Chef: Warum wollen Sie ... Ich: Schhh! Chef: Was ist Ihre grösste Schwä... Ich: Schhh! Chef (flüstert): Sie sind eingestellt, willkommen in der Bibliothek. ​

Die Idee kam von: The 1 and onli

Krass, da heiwer im letschtu PiDi eifach mal so sit der nöji Ziträchnig vam Picdump der Kommentar-Rekord gibrochu. Unglöiblichi 334 Kommentär sind's gsi. Gewaltig! Eifach so üsum Nix. Darum sit iär öi di best Community! Witer so, ich bi wirklich stolz uf ew. ❤️

Sergio zeigt welche Fahrkarte(n) in den Wohlstand er in seinem Puff versteckt hält

18 GIFs, die zeigen, was alles an Skurrilem auf unseren Strassen passiert

Autobahnen sind in der Schweiz ein omnipräsentes Thema. Viel wurde darüber geredet und geschrieben. So viel, dass auch wir in der Spass-Abteilung uns damit beschäftigen wollten. Aber natürlich sind Autobahnen nicht nur in der Schweiz ein Thema, sondern überall. Schauen wir mal, was auf den Strassen unserer Welt so los ist.