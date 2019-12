Sport

Fussball

Boxing Day: FC Liverpool mit Kantersieg beim Verfolger Leicester City



Liverpool rauscht weiter dem Titel entgegen – ManUtd mit Gala-Sieg

Am Boxing Day hat der FC Liverpool einen weiteren Schritt zum ersten Meistertitel seit 1990 gemacht. Er siegte auswärts beim Tabellenzweiten Leicester gleich mit 4:0.

Leicester – Liverpool 0:4

Der FC Liverpool hat zum Ende der ersten Saisonhälfte in der Premier League einen weiteren Schritt in Richtung ersten Meistertitel seit 1990 gemacht. Der Leader gewann in der 19. Runde das Spitzenspiel auswärts gegen Verfolger Leicester City 4:0.

Seit dem 1:1 am 20. Oktober gegen Manchester United, dem einzigen nicht gewonnen Spiel, reihte Liverpool neun Siege aneinander. Der Vorsprung auf Leicester City beträgt nun 13 Punkte.

Leicester City - Liverpool 0:4 (0:1)

Tore: 31. Firmino 0:1. 71. Milner (Handspenalty) 0:2. 73. Firmino 0:3. 78. Alexander-Arnold 0:4. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Crystal Palace – West Ham 2:1

Das vielleicht schönste Tor heute: Video: streamja

Crystal Palace - West Ham United 2:1 (0:0)

Tore: 58. Snodgrass 0:1. 68. Kouyaté 1:1. 90. Ayew 2:1. - Bemerkung: West Ham mit Ajeti (ab 91.).

Manchester United – Newcastle 4:1

Fabian Schärs fataler Fehlpass: Video: streamable

Manchester United - Newcastle United 4:1 (3:1)

73'206 Zuschauer. - Tore: 17. Longstaff 0:1. 24. Martial 1:1. 36. Greenwood 2:1. 41. Rashford 3:1. 51. Martial 4:1. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär (bis 88.).

Bournemouth – Arsenal 1:1

Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Mikel Arteta holt Arsenal nur ein 1:1. Gegen Bournemouth geraten die «Gunners» in Rückstand, wieder einmal können sie sich dann auf ihren Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang verlassen. Arsenals Schweizer Granit Xhaka spielt im zentralen Mittelfeld durch. Arsenal hat von den letzten elf Spielen nur eines gewonnen und bleibt zum Abschluss der Hinrunde als Elfter in der unteren Tabellenhälfte.

Bournemouth - Arsenal 1:1 (1:0)

10'234 Zuschauer. - Tore: 35. Gosling 1:0. 64. Aubameyang 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Chelsea – Southampton 0:2

Chelsea - Southampton 0:2 (0:1)

40'651 Zuschauer. - Tore: 31. Obafemi 0:1. 73. Redmond 0:2.

Tottenham – Brighton 2:1

Vor dem Spiel wird José Mourinho zum Einstieg ins Interview gefragt, ob er schöne Weihnachten erlebt habe. Was als belangloser Smalltalk gedacht war, wird zu einem traurigen Moment. Der Trainer von Tottenham Hotspur verrät, dass sein Hund gestorben ist. «Mein Hund gehört zur Familie und deshalb ist es gerade schwierig für mich», gab der Portugiese zu, «aber es muss weitergehen.»

Harry Kane bringt die Spurs im Heimspiel gegen Brighton dann in Führung – denken alle. Doch dann bemerkt der VAR, dass der Knipser minimal im Abseits gestanden war, sein Treffer wird annulliert:

Für Tottenham kommt es noch dicker: Adam Webster bringt den Aussenseiter von der Südküste in Führung.

Doch zwei Stars sorgen dafür, dass Tottenham weiter im Kampf um einen Champions-League-Platz mitmischt. Harry Kane und Dele Alli wenden die Partie.

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:1 (0:1)

56'308 Zuschauer. - Tore: 37. Webster 0:1. 53. Kane 1:1. 72. Alli 2:1.

Everton – Burnley 1:0

Der neue Trainer Carlo Ancelotti startet mit einem Sieg. Everton schlägt Burnley 1:0. Der Italiener wurde am letzten Sonntag als Trainer Evertons vorgestellt. Erst vor zwei Wochen war er bei Napoli entlassen worden. (ram)

Die Tabelle

