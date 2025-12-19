Dennis Hediger ist der neue Cheftrainer vom FC Zürich. Bild: keystone

Nach zwei Monaten als Interimstrainer: Dennis Hediger bleibt beim FCZ an der Seitenlinie

Der FC Zürich geht mit Dennis Hediger in die Zukunft. Wie der Klub am Freitag mitteilt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den aktuellen Interimstrainer per 1. Januar zum Cheftrainer zu ernennen.

Dennis Hediger wird neuer Cheftrainer beim FC Zürich. Bereits die letzten Wochen war Hediger als Interimstrainer tätig. Nun wurde er beim FCZ definitiv als neuer Mann an der Seitenlinie vorgestellt. Zu Beginn der Saison war der Berner Assistenztrainer von Mitchell van der Gaag, welcher im Oktober entlassen wurde.

Hediger übernahm danach im Oktober dieses Jahres ad interim die Verantwortung für die 1. Mannschaft, nachdem van der Gaag bereits nach wenigen Wochen als Chefcoach hatte gehen müssen. Ursprünglich war Hediger beim FCZ als Trainer für die Nachwuchsmannschaften zuständig gewesen.

Der 39-Jährige war einst selbst Profispieler gewesen, für den FC Thun bestritt er 240 Spiele in der Super League. Wie lange sein Vertrag beim FC Zürich nun läuft, teilte der Klub nicht mit.



Zuletzt zeigte die Formkurve beim FC Zürich wieder nach oben. Fünf Spiele hintereinander blieben die Limmatstädter bis am Mittwoch ohne Niederlage. Vor zwei Tagen verlor der 13-fache Schweizer Meister knapp mit 0:1 gegen Lugano.

In der Super League liegen die Zürcher aktuell unter dem Strich und im Schweizer Cup scheiterte der FCZ bereits in der zweiten Runde an Challenge-League-Vertreter Stade Nyonnais. Bei den Zürchern wird heute auch noch damit gerechnet, dass Sportchef Milos Malenovic entlassen wird. (riz/sda)