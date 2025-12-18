Der Sieg von Lausanne gegen Fiorentina bringt am Ende in der Tabelle nichts. Bild: keystone

Lausanne schlägt desolates Fiorentina, aber muss trotzdem in die Zwischenrunde

Lausanne-Sport schafft mit dem 1:0-Heimsieg gegen die Fiorentina zum Abschluss der Ligaphase der Conference League einen Prestigesieg. Die Top 8 und damit den direkten Einzug in die Achtelfinals verpassen die Waadtländer als Neunte ganz knapp.

Gabriel Sigua belohnte Lausanne-Sport in der 59. Minute für eine gute Leistung zum Abschluss der Ligaphase. Der Georgier erzielte mit dem Kopf und mit etwas Hilfe des in dieser Situation unsicheren Fiorentina-Goalies Tommaso Martinelli das 1:0. Die starke Vorarbeit zum verdienten Siegtreffer des Super Ligisten kam vom 18-jährigen Enzo Kana Biyik, der zum ersten Mal seit sechs Wochen in der Lausanner Startformation stand.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Erst nach dem 0:1 und der Einwechslung ihres Topskorers Moise Kean wurde die Fiorentina etwas gefährlicher und kam zumindest im Ansatz dem Ausgleich nahe. Insgesamt waren die Lausanner aber um mindestens das eine Tor besser als die Italiener, die in der Serie A bisher eine katastrophale Saison spielen. Nach 15 Runden warten die Toskaner weiterhin auf den ersten Sieg. In Lausanne war zudem eine B-Mannschaft der Italiener, unter anderem mit dem Schweizer Simon Sohm im Mittelfeld, am Werk.

Durch den ersten Sieg von Lausanne-Sport gegen einen italienischen Gegner hätten die Waadtländer um ein Haar den direkten Einzug in die Achtelfinals geschafft und sich den Umweg über die Playoffs erspart. Doch mit einem Tor tief in der Nachspielzeit durch den Schweizer Dereck Kutesa verdrängte AEK Athen die Lausanner noch auf den 9. Platz.

Wie es im kommenden Jahr weitergeht, erfährt Lausanne-Sport am 16. Januar. Dann bekommt er den Playoff-Gegner zugelost, dem er am 19. und 26. Februar gegenüberstehen wird. Die Auswahl beschränkt sich auf zwei Kontrahenten, die sich aus der Position nach der Ligaphase ergeben haben: Sigma Olomouc aus Tschechien (24. der Ligaphase) oder Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina (23.). Überstehen die Waadtländer die nächste Runde, spielen sie im März in den Achtelfinals gegen einen der acht direkt unter die letzten 16 vorgestossenen Teams (Mainz oder AEK Larnaca). (

Lausanne-Sport - Fiorentina 1:0 (0:0)

SR D'hondt (BEL).

Tor: 59. Sigua 1:0.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (86. Abdallah); Sigua (70. Custoodio), Roche, Butler-Oyedeji (79. Poaty); Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik (70. Ajdini).

Fiorentina: Martinelli; Pongracic, Mari, Viti; Kouadio (83. Dodo), Richardson (70. Mandragora), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé (55. Fortini); Dzeko (70. Gudmundsson), Piccolo (70. Kean).

Bemerkungen: Verwarnungen: 73. Kean. 85. Fortnini. 90. Lekoueiry.

Mainz direkt im Achtelfinal

Urs Fischer kommt zum ersten Sieg als Trainer von Mainz. Der Zürcher führt den Bundesligisten zum Abschluss der Ligaphase der Conference League zum 2:0-Heimsieg gegen Samsunspor und damit direkt in den Achtelfinal.

Widmer trifft für Mainz. Video: SRF

Silvan Widmer schoss kurz vor der Pause nach einem schönen Lauf auf der linken Flanke das 1:0. Für den Schweizer Captain des Bundesliga-Schlusslichts war es der zweite Saisontreffer. Das 2:0 fiel kurz nach der Pause durch einen Penalty von Nadiem Amiri.

Die Bilanz von Urs Fischer nach drei Partien lässt sich mit einem Sieg und zwei Unentschieden, darunter eines gegen Bayern München, sehen. (abu/sda)