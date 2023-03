Die Winterthurer feiern den einzigen Treffer des Spiels. Bild: keystone

Itten schlägt Basel im Alleingang – Winti schlägt FCSG – kein Sieger in Lugano

Die Young Boys gewinnen das erste von drei bis Mitte April anstehenden Duelle gegen den FC Basel mit 3:0. Drei Tore in der Schlussviertelstunde sorgen für den Unterschied zu Gunsten der überlegenen Berner.

Winterthur – St.Gallen 1:0

Der FC Winterthur kommt zu seinem zweiten Sieg in diesem Jahr und kann sich etwas von Schlusslicht Sion absetzen. Beim 1:0 gegen die zu zehnt agierenden St. Galler ist der junge Noe Holenstein der überraschende Torschütze.

Trainer Bruno Berner ermöglichte Holenstein mit der Einwechslung zur Pause den erst dritten Teileinsatz in der Super League. Der Mittelfeldspieler, der nächste Woche seinen 19. Geburtstag feiert, benötigte keine acht Minuten, um sich zum Matchwinner zu machen. Mit einem herrlichen, wohl auch etwas glückhaften Halbvolley mit dem Aussenrist traf er aus 18 Metern zum 1:0.

Holenstein mit dem Traumtor zum Sieg. Video: SRF

Nach dem Führungstreffer hatte Joaquin Ardaiz zwei gute Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen. Doch es bleibt dabei: Winti trifft nur einmal - im 15. Match in Folge gelang den Zürchern in der Super League genau ein Tor. Zum fünften Mal in dieser seit Mitte Oktober anhaltenden Ein-Tore-Phase reichte dieser Treffer zu drei Punkten.

Julian von Moos hatte einen sehr kurzen Arbeitstag. Bild: keystone

St. Gallen manövrierte sich in Winterthur durch Julian von Moos schon nach acht Sekunden in eine schlechte Position. Ein ungestümes Einsteigen in der ersten Aktion des Spiels führte zur Roten Karte. Zu zehnt kamen die Ostschweizer einem Tor in der 70. Minute am nächsten, als Jordi Quintillà nur den Pfosten traf.

Das Foul von Julian von Moos. Video: SRF

Winterthur – St. Gallen 1:0 (0:0)

8400 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tor: 53. Holenstein 1:0.

Winterthur: Kuster; Gonçalves, Schmid, Lekaj (29. Gelmi), Schättin; Rodriguez, Arnold (46. Abedini); Di Giusto, Buess (93. Neftali), Diaby (46. Holenstein); Ardaiz (83. Kryeziu).

St. Gallen: Ati Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Schmidt (76. Schneider); Görtler, Quintillà, Karlen (77. Ndombasi); von Moos, Akolo (54. Geubbels), Latte Lath (54. Dajaku).

Bemerkungen: Winterthur ohne Corbaz (gesperrt), Burkart, Ltaief, Pukaj, Gantenbein und Ramizi (alle verletzt). St. Gallen ohne Münst, Witzig (beide gesperrt), Alves, Guillemenot, Nuhu und Schubert (alle verletzt). 2. (1:07) Rote Karte gegen von Moos. 70. Pfostenschuss von Quintillà.

Verwarnungen: 33. Arnold. 45. Görtler. 70. Schmidt. 71. Abedini.

Lugano – Genf 1:1

Kein Sieger im Verfolgerduell der Super League. Der FC Lugano kommt dank ind er 25. Runde dem späten Tor von Zan Celar daheim noch zum 1:1 gegen Servette.

Das Wesentliche passierte im wenig spektakulären Duell in den letzten 20 Minuten. Zuerst gelang Théo Valls kurz nach seiner Einwechslung in der 74. Minute das 1:0 von Servette. Der Franzose schloss eine Druckphase im gegnerischen Strafraum inklusive Pfostenkopfball mit einem Schuss unter die Latte ab. Es war die bis dahin mit Abstand gelungenste Aktion der Partie.

Die Servette-Spieler feiern den zwischenzeitlichen Führungstreffer von Theo Valls. Bild: keystone

Aber auch Lugano schaffte noch den einen gewinnbringenden Angriff: In der 91. Minute wurde Mohammed Amoura in der Tiefe gefunden und konnte im Strafraum auf Celar zurücklegen, der sein zwölftes Saisontor erzielte.

Lugano - Servette 1:1 (0:0)

2607 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 74. Valls (Kutesa) 0:1. 91. Celar (Amoura) 1:1.

Lugano: Osigwe; Hajrizi (79. Espinoza), Daprelà (33. Arigoni), Hajdari; Doumbia; Macek (63. Macek), Bislimi (79. Babic), Sabbatini, Valenzuela (79. Facchinetti); Celar, Aliseda.

Servette: Frick; Magnin, Rouiller, Severin, Baron; Cespedes; Stevanovic, Antunes (66. Valls), Cognat (87. Vouilloz), Kutesa (77. Chaïbi), Bedia (77. Pflücke).

Bemerkungen: Lugano ohne Steffen (gesperrt), Bottani, Mahmoud, Mahou, Morosoli und Saipi (alle verletzt). Servette ohne Crivelli, Mbabu, Sawadogo (alle gesperrt), Douline, Fofana und Rodelin (beide verletzt). 74. Pfostenkopfball von Stevanovic.

Verwarnungen: 9. Hajrizi. 21. Antunes. 45. Cespedes. 58. Bedia. 60. Macek. 71. Arigoni.

YB – FC Basel 3:0

Ein Spitzenkampf war es diesmal nicht, das Duell zwischen den Young Boys und dem FC Basel. 23 Punkte trennen die beiden erfolgreichsten Schweizer Fussballklubs der letzten Jahre in der Tabelle, nachdem die Young Boys am Sonntag mit ihrem 3:0-Sieg einen weiteren Schritt Richtung 16. Meistertitel nahmen.

Trotz der sportlich überschaubaren Brisanz war der Rahmen für das Prestigeduell prächtig, das Wankdorfstadion erstmals ausverkauft, seit die Kapazität auf 31'500 Personen erhöht worden ist. Denn eben, ein Sieg ist moralisch und emotional meist mehr wert als drei Punkte, wenn sich diese beiden Teams gegenüberstehen. Und die Young Boys luden an diesem regnerischen Sonntag zum Jubiläum. Unter der Woche wurde der Verein 125-jährig, und zu Ehren dieses Geburtstags liefen die Berner in einem extra für dieses Spiel designten Trikot auf.

Andi Zeqiri musste bereits früh verletzt ausgewechselt werden. Bild: keystone

Das fast komplett in schwarz gehaltene T-Shirt sollte für die Mannschaft Raphael Wickys nicht zum Unglücksbringer werden, obwohl sich die Berner gedulden mussten, ehe der zweite Sieg in Serie feststand. Und YB brauchte dabei einen, der beim Gegner einst als zu wenig gut eingestuft worden war: Cedric Itten. Der Basler in Berner Diensten wurde nach einer Stunde eingewechselt, beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Lukas Fähndrich hatte er seinen ersten Hattrick im Trikot der Berner erzielt.

Erst verwertete er einen Abpraller von FCB-Goalie Marwin Hitz nach einem Schuss Filip Ugrinics (76.), dann verwertete er einen Penalty souverän und machte es somit besser als sein ausgewechselter Sturmkollege Jean-Pierre Nsame, der nach einer guten halben Stunde noch an Hitz gescheitert war. Und schliesslich traf Itten mit Anbruch der Nachspielzeit per Kopf nach einer Flanke Christian Fassnachts.

Während die Berner zum achtzehnten Mal in Folge in der Liga ungeschlagen bleiben, muss der FCB, der unter der Woche in extremis gegen Slovan Bratislava in die Viertelfinals der Conference League einzog, im sechsten Ligaspiel unter Interimstrainer Heiko Vogel die erste Niederlage einstecken.

Young Boys – Basel 3:0 (0:0)

31'500 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 76. Itten (Ugrinic) 1:0. 80. Itten (Foulpenalty) 2:0. 90. Itten (Fassnacht) 3:0.

Young Boys: Racioppi; Blum, Lustenberger (62. Amenda), Zesiger, Garcia; Fassnacht, Lauper, Rieder (91. Niasse), Imeri (62. Ugrinic); Elia (82. Monteiro), Nsame (62. Itten).

Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Ndoye (81. Novoa), Adams, Diouf, Lopez (81. Lopez); Males (46. Millar), Zeqiri (14. Fink), Amdouni (64. Augustin).

Bemerkungen: Young Boys ohne Benito, Camara, Rüegg und von Ballmoos (alle verletzt). Basel ohne Burger (gesperrt), Comas und Frei (beide verletzt). 14. Zeqiri verletzt ausgeschieden. 36. Hitz pariert Foulpenalty von Nsame.

Verwarnungen: 50. Calafiori. 57. Lustenberger. 78. Garcia. 80. Hitz. 90. Zesiger.

(mom/sda)

