Wie schon im letzten Jahr mit Juventus verpasst Cristiano Ronaldo den Einzug in den Viertelfinal der Champions League. Bild: keystone

ManUnited verliert und scheitert an Atlético Madrid – Benfica überrascht Ajax

ManUnited – Atlético 0:1

Für Cristiano Ronaldo und sein Manchester United ist die Champions-League-Saison bereits nach den Achtelfinals vorbei. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterliegen die Engländer Atlético Madrid mit 0:1 und scheiden aus.

In Madrid war er derjenige, der die Hoffnung zurückbrachte, Anthony Elanga. Der 19-Jährige in den Reihen von Manchester United sorgte mit seinem Treffer im Hinspiel für eine respektable Ausgangslage für das Team von Ralf Rangnick, liess dieses 1:1 gegen Atlético Madrid doch alle Möglichkeiten offen.

Nun, drei Wochen später, gewährte der Deutsche Trainer Elanga einen Einsatz von Beginn an, und es dauerte am Dienstag nicht lange, ehe sich dem Schweden erneut eine ausgezeichnete Möglichkeit auf die Führung bot. Nach einem Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo schloss Elanga nach einer Viertelstunde den Angriff aus kurzer Distanz ab. Der Ball prallte anstatt ins Tor an den Kopf von Atlético-Goalie Jan Oblak.

Anthony Elanga fand in Jan Oblak seinen Meister. Bild: keystone

Hätte es diese Glanzparade des slowenischen Nationaltorhüters nicht gegeben, wäre das Spiel für Manchester United wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung verlaufen, hätten die Spanier doch so ihre Defensivstrategie früh über den Haufen werfen müssen. Die Red Devils blieben zwar weitgehend spielbestimmend, aber auch anfällig auf Konter.

Und genau so ein Gegenstoss sollte den englischen Rekordmeister ins Verderben stürzen. Nach einem Pass mit dem Absatz von Joao Felix auf Antoine Griezmann fand der französische Weltmeister vier Minuten vor der Pause am entfernten Pfosten Renan Lodi, und der Aussenverteidiger erzielte mit einem aufsetzenden Kopfball sein erstes Tor in dieser Champions-League-Saison.

Renan Lodi schiesst Atlético zum Sieg in Manchester. Video: streamja

Es sollte das entscheidende bleiben. Zwar kam Manchester United auch durch Cristiano Ronaldo zu einigen guten Möglichkeiten. Der Portugiese, der am Wochenende gegen Tottenham Hotspur mit einem Hattrick der gefeierte Mann war, blieb aber ohne Treffer, womit der spanische Meister erstmals seit 2020 wieder in die Viertelfinals einzieht. Für Manchester United ist es derweil eine weiterer Rückschlag, läuft es doch in der Premier League Gefahr, die Qualifikation für die Champions League als Fünfter zu verpassen.

Manchester United - Atlético Madrid 0:1 (0:1)

SR Vincic (SLO).

Tor: 41. Renan Lodi 0:1.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire (84. Mata), Telles; McTominay (67. Matic), Fred (75. Cavani); Sancho, Bruno Fernandes (67. Pogba), Elanga (67. Rashford); Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Mandava; Llorente, De Paul, Herrera, Koke (80. Kondogbia), Renan Lodi; João Felix (90. Felipe), Griezmann (93. Correa).

Bemerkungen: Manchester United ohne Greenwood (suspendiert). Atlético Madrid ohne Wass, Cunha, Lemar und Vrsaljko (alle verletzt). Verwarnungen: 43. De Paul (Foul), 81. Matic (Reklamieren), 87. Dalot (Foul).

Ajax – Benfica 0:1

Eine Enttäuschung setzte es auch für Ajax Amsterdam ab. Die Niederländer verloren zu Hause gegen Benfica Lissabon 0:1. Darwin Núñez sorgte mit seinem Kopfballtreffer in der 77. Minute für die Überraschung.

Darwin Nuñez macht nach einem Eckball den einzigen Treffer der Partie. Video: streamja

Die Equipe von Erik ten Hag, in der heimischen Liga mit 77 Saisontreffern berüchtigt für eine starke Offensive, tat sich gegen die Portugiesen unglaublich schwer und kam nur selten in die Gefahrenzone. Und auch defensiv lief es seit dem 2:2 im Hinspiel nicht mehr wie gewünscht. In den letzten fünf Partien kassierte Ajax wettbewerbsübergreifend acht Gegentreffer. Stammtorhüter Remko Pasveer fehlt seit dem Hinspiel, nachdem sich der 38-Jährige beim Aufwärmen einen Fingerbruch zugezogen, die Partie aber trotzdem noch bestritten hatte.

Wie schon nach dem Vorstoss in die Halbfinals vor drei Jahren dürften einige der jungen Talente nach dieser Spielzeit weiterziehen. Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch steht bei Bayern München hoch im Kurs, ebenso Noussair Mazraoui, der aber auch das Interesse aus Dortmund und Barcelona auf sich gezogen hat. Und der kamerunische Torhüter André Onana wechselt im Sommer ablösefrei zu Inter Mailand. Umso grösser wird die Ernüchterung nach dem Ausscheiden sein. Benfica steht derweil erstmals seit 2016 wieder unter den letzten Acht.

Für Ajax Amsterdam endet die Champions League trotz starker Gruppenphase vorzeitig. Bild: keystone

Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 0:1 (0:0)

SR Del Cerro (ESP).

Tor: 77. Darwin Nuñez 0:1.

Ajax Amsterdam: Onana; Mazraoui, Timber (97. Kudus), Martinez, Blind; Alvarez (82. Brobbey), Berghuis (82. Klaassen), Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Benfica Lissabon: Vlachodimos; Gilberto (91. Lazaro), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton (72. Jaremtschuk), Weigl, Taarabt (46. Meïté); Rafa Silva, Darwin Nuñez (81. Gonçalves), Gonçalo Ramos (91. Bernardo).

Bemerkungen: Ajax Amsterdam ohne Gorter, Klaiber, Pasveer und Stekelenburg. Benfica Lissabon ohne Seferovic, Lucas Verissimo und Rodrigo Pinho (alle verletzt). Verwarnungen: 67. Gonçalo Ramos (Foul), 83. Timber (Foul), 95. Blind (Reklamieren), 95. Gravenberch (Reklamieren).

(dab/sda)