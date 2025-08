Das gab es noch nie: Hockey-Nati zieht Ambühls Nummer 10 zurück

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Anlässlich der Gala wurde bekannt, dass die Trikotnummer 10 von Ambühl in der Schweizer A-Nationalmannschaft nicht mehr vergeben wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Schweizer Eishockeys, dass das Nationalteam eine Nummer zurückzieht.

Das Nationalteam erhielt nach der zweiten WM-Silbermedaille in Folge wie vor einem Jahr den Spezialpreis «Hockey Award». Mit dem «Special Award» wurden gleich zwei Persönlichkeiten mit langjährigem Wirken in Davos ausgezeichnet: Andres Ambühl und der ehemalige Goalietrainer Marcel Kull. «Büeli» wurde fast schon traditionsgemäss zum beliebtesten Spieler der National League gewählt – zum neunten und letzten Mal, da er seine Karriere mit dem WM-Final beendet hat .

Ansonsten dominierten die ZSC Lions die Wahl nicht so ausgeprägt wie im letzten Jahr, ein Zeichen der äusserst ausgeglichenen und spannenden Qualifikation in der National League. Als MVP der Regular Season wurde Austin Czarnik, der amerikanische Center des SC Bern, der kommende Saison für Lausanne stürmt, ausgezeichnet. Bester Goalie war nach einer herausragenden Saison mit dem ersten WM-Aufgebot als Lohn Stéphane Charlin von den SCL Tigers. Bester Nachwuchsspieler war der 19-jährige Verteidiger Ludvig Johnson vom EV Zug.

Sven Andrighetto folgt als wertvollster Spieler der entscheidenden Meisterschaftsphase auf seinen ZSC-Teamkollegen Denis Malgin. Der 32-jährige Andrighetto brillierte nicht nur auf heimischem Eis, sondern war auch MVP und Torschützenkönig in der Champions Hockey League und gewann mit dem Nationalteam die WM-Silbermedaille.

Sven Andrighetto vom Champions-League-Sieger und Schweizer Meister ZSC Lions wird an der Swiss Hockey Night in Solothurn als MVP der letzten Playoffs ausgezeichnet. Und Andres Ambühl wird eine ganz besondere Ehre zuteil.

Lars Weibel erklärt Andres Ambühl: Dessen Rückennummer wird in der Hockey-Nati nie mehr vergeben.

