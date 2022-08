Ein 0:0 der besseren Sorte – kein Sieger zwischen dem FC Basel und YB

Autsch: YB-Goalie von Ballmoos stoppt den Ball mit dem Gesicht. Bild: keystone

Ein 0:0 der besseren Sorte – kein Sieger zwischen Basel und YB

Basel – YB 0:0

Chancen zum Sieg hatten beide Teams, aber im ersten Trainerduell zwischen den ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Alex Frei und Raphael Wicky gab es nicht ganz überraschend keinen Sieger. Vor allem in der spektakulären zweiten Hälfte hätte der Klassiker allerdings Tore verdient gehabt.

Alte Bekannte: Die beiden Trainer Frei (links) und Wicky. Bild: keystone

Fast im Minutentakt erspielten sich die beiden Teams nach der Pause hochkarätige Möglichkeiten. In der 56. Minute lenkte FCB-Goalie Marwin Hitz einen Abschluss des stets gefährlichen Meschack Elia an die Latte, praktisch im Gegenzug hämmerte Liam Millar einen Schuss an die Latte des YB-Gehäuses. Auch danach mussten beide Goalies bis in die Nachspielzeit hinein immer wieder in höchster Not eingreifen.

Basler Start-Minusrekord

Die Punkteteilung darf durchaus als gerecht angeschaut werden. YB führte etwas die feinere Klinge und hatte optisch mehr vom Spiel, die Angriffe der Basler waren vor knapp 27'000 Zuschauern aber etwas zielstrebiger.

Die Berner dürften mit dem Unentschieden eher zufrieden sein. Sie bleiben zwei Verlustpunkte vor Basel, das im dritten Saisonspiel zum dritten Mal nur Remis spielte. Aus den letzten zwölf Partien resultierten nicht weniger als neun Unentschieden – für einen selbst ernannten Titelanwärter eindeutig zu wenig. Noch nie zuvor seit Einführung der Super League (2003) vermochte der FCB keines seiner ersten drei Spiele zu gewinnen.

Da war FCB-Goalie Hitz geschlagen, aber Rieders Tor zählte nach VAR-Intervention nicht. Bild: keystone

Basel - Young Boys 0:0

26'547 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Basel: Hitz; Lopez, Comas, Nuhu, Pelmard; Burger, Diouf; Ndoye, Amdouni, Millar (85. Ltaief); Zeqiri (75. Szalai).

Young Boys: von Ballmoos; Blum (61. Jankewitz), Camara, Zesiger, Benito (31. Lefort); Sierro; Niasse, Ngamaleu (92. Rrudhani), Rieder; Nsame (61. Itten), Elia (92. Monteiro).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka, Frei, Augustin und Essiam (alle verletzt). Young Boys ohne Lustenberger, Rüegg, Fassnacht, Garcia, Lauper und Ugrinic (alle verletzt). 56. Hitz lenkt Schuss von Elia an die Latte. 57. Lattenschuss Millar. Verwarnungen: 16. Burger (Foul). 27. Nsame (Foul). 65. Hitz (Unsportlichkeit). 93.. Ndoye (Unsportlichkeit). Alex Frei (Trainer Basel) und Raphael Wicky (Trainer YB) verwarnt. Benito mit Knöchelverletzung ausgeschieden.

Lugano – Luzern 1:2

Der FC Lugano zeigte beim 1:2 im Heimspiel gegen Luzern eine miserable erste Halbzeit, mit der er an die Leistung im Conference-League-Heimspiel gegen Hapoel Be'er Sheva erinnerte. Die Innerschweizer hätten in der Pause deutlicher führen müssen als mit einem einzigen, von Pius Dorn erzielten Tor. Aus Luzerner Sicht hätte es sich rächen können. Aber der von Neuchâtel Xamax zugezogene Youngster Nicky Beloko erzielte kurz vor Schluss das Siegestor.

Lugano - Luzern 1:2 (0:1)

3060 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 32. Dorn (Beloko) 0:1. 75. Ziegler (Freistoss) 1:1. 84. Beloko (Tasar) 1:2.

Lugano: Saipi; Arigoni (46. Mahou), Durrer (62. Hajdari), Mai, Ziegler, Valenzuela; Sabbatini; Mahmoud, Bottani (76. Babic), Doumbia (62. Haile-Selassie); Celar (62. Amoura).

Luzern: Müller; Dräger (84. Tasar), Burch, Simani, Frydek; Emini (57. Gentner), Beloko; Dorn, Kadak (84. Campo), Abubakar (57. Ndiaye); Ardaiz (68. Sorgic).

Bemerkungen: Lugano ohne Daprelà, Aliseda, Bislimi, Facchinetti, Hajrizi und Macek (alle verletzt). Luzern ohne Jashari (gesperrt), Schürpf und Loretz (beide verletzt). 50. Müller hält Foulpenalty von Celar. Verwarnungen: 45. Müller (Rangelei), 45. Celar (Rangelei), 47. Emini (Foul), 74. Simani (Foul), 94. Frydek (Foul).

Zürich – Sion 0:3

(ram/sda)