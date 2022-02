Champions League im Liveticker: Atlético empfängt Manchester United

Anthony Elanga jubelt nach seinem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

ManUnited duselt sich zu Remis bei Atlético – Benfica gegen Ajax ebenfalls ohne Sieger

Atlético Madrid verteidigt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester United lange gut und kassiert beim 1:1 einen späten Ausgleich. Und Ajax Amsterdam gewinnt beim 2:2 gegen Benfica Lissabon erstmals nicht.

Atlético Madrid – ManUnited 1:1

Teams von Diego Simeone sind seit Jahren dafür bekannt, vor allem eines zu sein: defensiv solid. Dass diese Taktik nicht nur zu wenig Gegentoren, sondern auch zum Erfolg führen kann, bewies der Argentinier in der letzten Saison, als er mit Atlético Madrid den Meistertitel in der spanischen Liga holte, den elften in der Vereinsgeschichte.

Zuletzt waren aber Zweifel aufgekommen bei den Rojiblancos, denn das Prunkstück glänzt in dieser Saison nicht mehr ganz hell wie auch schon. 1.35 Gegentore kassierten die Madrilenen in dieser Saison durchschnittlich pro Spiel, so viele waren es in der zehnjährigen Ära Simeone noch nie, in der Meistersaison lag dieser Wert bei 0.77.

Gegen Manchester United, auf der grossen Bühne der Champions League, erinnerte sich Atlético aber offenbar an die alten Tugenden. Und liess gegen lange Zeit harmlose Red Devils aus Manchester nichts zu, sodass ein wuchtiger Flugkopfballtreffer von Joao Felix nach einer Flanke von Renan Lodi in der siebten Minute die Entscheidung zugunsten des Heimteams herbeizuführen schien. Bis sich die Engländer in der Schlussphase doch einmal in den Strafraum wagten und prompt zuschlugen. Anthony Elanga, kurz zuvor eingewechselt, verwertete eiskalt gegen Jan Oblak. Das Unentschieden ist ein fürstlicher Lohn für die Mannschaft von Ralf Rangnick, hatte sie doch Glück, traf Antoine Griezmann in der 87. Minute nur die Latte.

Das 1:0 für Atlético (7.) Video: streamja

Das 1:1 durch Elanga (80.) Video: streamja

Atlético Madrid - Manchester United 1:1 (1:0)

SR Hategan (ROU). -

Tore: 7. Joao Felix 1:0. 80. Elanga 1:1.Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Mandava; Llorente, Herrera, Kondogbia, Renan Lodi (76. Lemar); Correa, João Felix (75. Griezmann).

Manchester United: De Gea; Lindelöf (66. Wan-Bissaka), Varane, Maguire, Shaw (67. Telles); Pogba (66. Matic), Fred; Rashford (75. Elanga), Bruno Fernandes, Sancho (82. Lingard); Ronaldo.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Wass, Cunha und Koke (alle verletzt). Manchester United ohne Cavani (verletzt), Greenwood (suspendiert) und McTominay (krank).

Benfica – Ajax 2:2

Das zweite Spiel vom Mittwochabend endete ebenfalls ohne Sieger. Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam trennten sich 2:2. Die Niederländer waren spielbestimmend und gingen zweimal in Führung. Die tapfer kämpfenden Portugiesen wussten ihre wenigen Vorstösse zu nutzen. Erst profitierten sie von einer abgelenkten Hereingabe ins eigene Tor durch Sebastien Haller, danach glich Roman Jaremtschuk in der 72. Minute aus. Damit gewinnen die Niederländer in dieser Kampagne nach sechs Siegen erstmals nicht, und Hallers Rekord von 11. Treffern in sieben Spielen bleibt unbelohnt.

Das 1:2 durch Haller (29.) Video: streamja

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)

SR Vincic (SLO). -

Tore: 18. Tadic 0:1. 26. Haller (Eigentor) 1:1. 29. Haller 1:2. 72. Jaremtschuk 2:2.

Benfica Lissabon: Vlachodimos; Gilberto (91. Gonçalves), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (85. Bernardo), Everton (62. Jaremtschuk); Darwin Nuñez (90. Lazaro), Gonçalo Ramos.

Ajax Amsterdam: Pasveer; Mazraoui (92. Rensch), Timber, Martinez, Blind (73. Tagliafico); Alvarez, Berghuis, Gravenberch (73. Klaasen); Antony, Haller, Tadic.

Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Seferovic, Almeida, Lucas Verissimo und Rodrigo Pinho. Ajax Amsterdam ohne Brobbey, Ihattaren, Klaiber, Labyad und Stekelenburg (alle verletzt).

(zap/sda)