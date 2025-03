Newcastle darf sich über den ersten nationalen Titelgewinn seit 70 Jahren freuen. Bild: keystone

Xhaka mit Eigentor bei grosser Leverkusen-Wende +++ Schär gewinnt League Cup mit Newcastle

Bundesliga

Stuttgart – Leverkusen 3:4

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3:4 (1:0)

Tore: 14. Demirovic 1:0. 48. Woltemade 2:0. 56. Frimpong 2:1. 62. Xhaka (Eigentor) 3:1. 67. Hincapie 3:2. 88. Stiller (Eigentor) 3:3. 94. Schick 3:4.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (Ersatz), Stergiou (gesperrt) und Rieder (nicht im Aufgebot). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Bochum – Frankfurt 1:3

Eintracht Frankfurt stoppt eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie und gewinnt in Bochum mit 3:1. Die Hessen befinden sich auf Kurs Richtung Königsklasse.

Die Niederlagen gegen Bayern München und Bayer Leverkusen waren bei Frankfurt einkalkuliert, nicht aber jene am vergangenen Sonntag vor Heimpublikum gegen Union Berlin. In Bochum zeigte das Team von Trainer Dino Toppmöller, wieso es zu den besten Teams der Liga gehört. Kaltblütig nutzten die Gäste in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten (27./32.).

In der Schlussphase verteidigte der Tabellenvierte den Vorsprung nach dem Anschlusstreffer der Bochumer mit etwas Glück und Aurèle Amenda. Der 21-jährige Schweizer kam in der 87. Minute in die Partie und zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga nach überstandener Syndesmoseband-Verletzung. In der Nachspielzeit erlöste Michy Batshuayi die Gäste mit dem 3:1.

Bochum - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

Tore: 27. Kristensen 0:1. 32. Bahoya 0:2. 73. Holtmann 1:2. 96. Batshuayi 1:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 87.).

Torschütze Batshuayi jubelt mit Teamkollege Larsson. Bild: www.imago-images.de

Weiteres Telegramm:

Heidenheim - Holstein Kiel 3:1 (1:0)

Tore: 33. Pieringer 1:0. 47. Zivzivadze 2:0. 87. Harres 2:1. 93. Conteh 3:1.

Die Tabelle:

League Cup

Liverpool – Newcastle 1:2

Fabian Schär hat mit Newcastle den League Cup gewonnen – für die «Magpies» ist es der erste nationale Titelgewinn seit dem Triumph im FA Cup 1955. In einem packenden Final im ausverkauften Wembley-Stadion setzt sich das Team von Trainer Eddie Howe mit 2:1 gegen den FC Liverpool durch.

Kurz vor der Pause bringt Dan Burn Newcastle nach einem Eckball per Kopf mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten nach Wiederbeginn ist es Stürmer Aleksander Isaak, der auf 2:0 erhöht. Wieder gewinnen die «Magpies» im Strafraum ein Kopfballduell, Isaak muss dann nur noch einschieben. Der 1:2-Anschlusstreffer für Liverpool durch Federico Chiesa in der 94. Minute kommt zu spät.

Eine auffällige Partie für Newcastle zeigt Fabian Schär, der hinten solid steht und sich immer wieder nach vorne einschaltet. Für den ehemaligen Schweizer Nationalspieler ist es der erste Titelgewinn im Ausland, in der Schweiz wurde er mit dem FC Basel dreimal Meister.

Für Newcastle United war es der erste Titel seit dem Gewinn des Messestädte-Cups 1969. Die anderen Titel liegen noch weiter zurück. Sechsmal konnte der traditionsreiche Klub den prestigeträchtigen FA-Cup gewinnen, letztmals 1955. Viermal wurde Newcastle englischer Meister (1905, 1907, 1909, 1927).

Liverpool - Newcastle United 1:2 (0:1)

Wembley, London.

Tore: 45. Burn 0:1. 52. Isak 0:2. 94. Chiesa 1:2.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär

Premier League

Arsenal – Chelsea 1:0

Arsenal gewinnt das prestigeträchtige Londoner Stadtderby gegen Chelsea mit 1:0. Mikel Merino erzielt in der 20. Minute per Kopf den Siegtreffer für die «Gunners». An der Tabellenposition beider Klubs änderte sich nichts: Arsenal liegt weiterhin abgeschlagen zwölf Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Liverpool.

Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta dominiert die Anfangsphase im Emirates-Stadion klar und belohnt sich nach 20 Minuten mit Merinos Treffer nach einem Eckball von Martin Ödegaard. Mehr konnten die Gastgeber jedoch nicht aus ihren Chancen machen.

Chelsea braucht lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Erst spät kommt die Chance zum Ausgleich: Ein Schuss von Marc Cucurella gleitet Arsenal-Keeper David Raya durch die Hände, rollt dann allerdings knapp am Tor vorbei.

Arsenal - Chelsea 1:0 (1:0)

Tor: 20. Merino 1:0.

Die Tabelle:

LaLiga

Telegramme:

Leganes - Betis Sevilla 2:3 (2:0)

Tore: 29. Raba 1:0. 44. Raba 2:0. 64. Isco (Penalty) 2:1. 78. Bakambu 2:2. 82. Cucho Hernandez 2:3.

Bemerkungen: Betis Sevilla ohne Rodriguez (Ersatz).

FC Sevilla - Athletic Bilbao 0:1 (0:0)

Tor: 84. Alvarez 0:1.

Bemerkungen: FC Sevilla mit Sow (bis 83.) und Vargas (ab 67.).

Die Tabelle:

Serie A

Bologna – Lazio Rom 5:0

Dan Ndoye trumpft beim überzeugenden 5:0-Heimsieg von Bologna gegen Lazio Rom gross auf. Der Schweizer Nationalspieler bereitet den zweiten Treffer kurz nach der Pause vor und trifft nur eine Minute später selbst. Der 24-Jährige markiert zum siebten Mal in der laufenden Serie-A-Saison. Remo Freuler steht bis zur 59. Minute auf dem Platz, Michel Aebischer muss auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Bologna setzt mit dem dritten Sieg in Folge und dem Triumph über einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze ein Ausrufezeichen. Die Norditaliener überholen Lazio und liegen auf Platz 4, wobei sie am Abend von Juventus Turin noch überholt werden können.

Bologna - Lazio Rom 5:0 (1:0)

Tore: 16. Odgaard 1:0. 48. Orsolini 2:0. 49. Ndoye 3:0. 74. Castro 4:0. 84. Fabbian 5:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler (bis 59.) und Ndoye (bis 78.), ohne Aebischer (Ersatz).

Venezia – Napoli 0:0

Die SSC Napoli hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Neapolitaner müssen sich bei Venezia mit einer Nullnummer begnügen, womit die Mannschaft von Antonio Conte vorerst punktegleich hinter Spitzenreiter Inter Mailand auf Platz 2 bleibt. Noah Okafor kommt zum vierten Mal in den letzten sechs Spielen zu einem Kurzeinsatz, kann aber keine Akzente setzen

Venezia - Napoli 0:0

Bemerkungen: Napoli mit Okafor (ab 76.).

Weiteres Telegramm:

Fiorentina - Juventus Turin 3:0 (2:0)

Tore: 15. Gosens 1:0. 18. Mandragora 2:0. 53. Gudmundsson 3:0.

Die Tabelle:

Ligue 1

Telegramme:

Brest - Reims 0:0

Bemerkungen: Brest mit Fernandes (ab 77.). 91. Rote Karte Haidara (Brest).

Strasbourg - Toulouse 2:1 (0:1)

Tore: 3. Magri 0:1. 47. Lemarechal 1:1. 54. Andrey Santos 2:1.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro.

Montpellier - Saint-Etienne 0:2* (0:1)

Tore: 11. Stassin 0:1. 53. Stassin 0:2.

Bemerkungen: Montpellier ohne Omeragic (verletzt). 45. Gelb-Rote Karte gegen Bernauer (Saint-Etienne). * Spiel nach 60 Minuten und Rauchbombenwurf abgebrochen.

Die Tabelle:

