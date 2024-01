Niklas Stark (l.) sorgt mit einem abgefälschten Schuss für den Ausgleich. Bild: www.imago-images.de

Sierro schiesst Toulouse zum Sieg + Bremen punktet spät in Bochum + Bologna unterliegt

Bundesliga

Bochum – Bremen 1:1

Der Ausgleich der Bremer fiel erst spät. Bis zur 93. Minute und dem Distanzschuss von Niklas Stark, der von der Latte ins Tor prallte, führte der VfL Bochum nach einem Treffer von Patrick Osterhage 1:0. Osterhage wurde beim Ausgleich dann zum Pechvogel, weil er den Schuss unhaltbar für seinen Goalie Manuel Riemann abfälschte. Mit dem 1:1-Remis bleiben die Westfalen und die Norddeutschen punktgleich auf den Plätzen 14 und 13.

Bochum - Werder Bremen 1:1 (0:0).

26'000 Zuschauer.

Tore: 64. Osterhage 1:0. 93. Stark 1:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Premier League

Everton – Aston Villa 0:0

Obwohl die Fans beider Teams an diesem kalten Nachmittag in Liverpool mit Temperaturen nahe der Null-Grad-Grenze je einmal in Jubel ausbrachen, endete die Partie zwischen Everton und Aston Villa 0:0. Sowohl der Treffer von Albert Moreno für Aston Villa als auch jener von Abdoulaye Doucouré wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Everton bleibt damit im wettbewerbsübergreifend sechsten Spiel ohne Sieg, konnte nach drei Niederlagen in der Premier League aber immerhin wieder einmal punkten.

Evertons Defensive um Seamus Coleman erkämpfte sich einen Punkt. Bild: keystone

Serie A

Cagliari – Bologna 2:1

Zum dritten Mal in Serie bleibt Bologna in der Serie A sieglos, nachdem es zuvor vier von fünf Spielen gewinnen konnte. Damit rutscht das Team, bei dem Dan Ndoye verletzt fehlte, Remo Freuler und Michel Aebischer aber in der Startaufstellung standen, hinter Lazio Rom, das 1:0 gegen Lecce gewann, auf Platz 6 ab. Ex-Basler Riccardo Calafiori wurde durch sein Eigentor zum Unglücksraben, Riccardo Orsolini hatte Bologna in der 1. Halbzeit noch in Führung gebracht.

Cagliari - Bologna 2:1 (1:1).

Tore: 24. Orsolini 0:1. 31. Petagna 1:1. 69. Calafiori (Eigentor) 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Aebischer (bis 66.), ohne Ndoye (verletzt).

La Liga

Ligue 1

Metz – Toulouse 0:1

Mit seinem ersten Saisontor schoss Vincent Sierro sein Team zum Sieg in Metz. Der frühere St.Gallen- und YB-Profi traf in der 12. Minute per Penalty und sorgte damit dafür, dass Toulouse den Konkurrenten im Abstiegskampf überholte.

Vincent Sierro (l.) feiert seinen Siegtreffer mit seinen Mitspielern. Bild: www.imago-images.de

Metz - Toulouse 0:1 (0:1).

Tor: 12. Sierro (Penalty).

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. 72. Rote Karte gegen Herelle (Metz).

Die restlichen Schweizer erlebten in der Ligue 1 hingegen einen schwarzen Nachmittag. Sowohl Eray Cömert mit Nantes als auch Yvon Mvogo im Tor von Lorient sowie Becir Omeragic und Silvan Hefti in Diensten von Montpellier mussten am Sonntag Niederlagen einstecken. Mvogos Lorient unterlag 0:3 in Lille und ist aufgrund des 2:1-Siegs von Clermont gegen Cömerts Nantes neu das Schlusslicht der französischen Liga. Montpellier verlor 0:2 beim Überraschungsdritten Brest und steht unmittelbar vor dem punktgleichen Nantes auf dem 12. Platz.

Lille - Lorient 3:0 (1:0).

Tore: 37. David 1:0. 90. Cabella 2:0. 92. Zhegrova 3:0.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo.

Nantes - Clermont 1:2 (0:1).

Tore: 29. Nicholson 0:1. 47. Mollet 1:1. 89. Allevinah 1:2.

Bemerkungen: Nantes mit Cömert (bis 87.). 74. Rote Karte gegen Traoré (Nantes).

Brest - Montpellier 2:0 (0:0).

Tore: 48. Magnetti 1:0. 91. Le Douaron 2:0.

Bemerkungen: Montpellier mit Hefti und Omeragic (bis 46.).

(nih/sda)