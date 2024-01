Mit Aluminium und wenig Glanz – YB und St. Gallen mühen sich zu drei Punkten

Watkowiak entwickelt sich zu so etwas wie dem Glücksbringer für die Ostschweizer. Insgesamt sechs Mal stand er für St. Gallen in der Super League zwischen den Pfosten, nie verlor das Team von Trainer Peter Zeidler (fünf Siege, ein Unentschieden).

Für den 27-jährigen Deutschen war es der erste Einsatz in der Super League in dieser Saison. Seinen grossen Moment hatte er kurz nach dem Führungstreffer, als er gegen Kaly Sène ganz stark rettete.

Der zweite St. Galler Sieg im zehnten Auswärtsspiel der Saison stand lange auf der Kippe. Die Ostschweizer konnten ihre raren Chancen nicht zur Siegsicherung nutzen. Auf der anderen Seite drückte Lausanne-Sport auf den Ausgleich, scheiterte aber dreimal am Aluminium oder denn am St. Galler Goalie Lukas Watkowiak, der den mit Ghana am Afrika-Cup weilenden Lawrence Ati Zigi vertrat.

Den goldenen Treffer für die Gäste erzielte Chadrac Akolo bereits in der 14. Minute, nachdem er in der Startphase bereits den Pfosten getroffen hatte. Nach schöner Vorarbeit von Mattia Zanotti und Willem Geubbels köpfte der Stürmer aus der Demokratischen Republik Kongo den Ball aus kurzer Distanz ein. Für Akolo war es bereits der achte Saisontreffer.

St. Gallen gewinnt in der 19. Runde auswärts bei Lausanne-Sport 1:0. Für die Ostschweizer ist es erst der zweite Sieg in dieser Saison in der Fremde, für Lausanne die erste Heimniederlage nach sechs Partien.

In der ersten Halbzeit glich das Spiel der Stimmung auf den Rängen. Die Heimkurve im Wankdorf blieb aufgrund von Sachbeschädigungen durch YB-Fans in Zürich leer. Als Protest auf die Kollektivstrafe blieben die Anhänger der Grasshoppers der ersten Halbzeit ebenfalls fern.

Zuvor hatten beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer. Während YB vor allem durch Weitschüsse gefährlich wurde, setzten die Gäste aus einer kompakten Defensive heraus immer wieder Nadelstiche. Mehrmals musste der von Raphael Wicky wieder zur Nummer 1 erkorene David von Ballmoos retten. In der ersten Halbzeit scheiterte Francis Momoh mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Nach dem Seitenwechsel kam Filipe de Carvalho im Eins-gegen-Eins nicht am Berner Goalie vorbei.

«Jetzt kommt es darauf an, dass die hehren Ziele nicht nur auf dem Papier stehen bleiben»

Der Schweizer Schuhhersteller On ist in die Kritik geraten wegen hoher Margen auf seine Schuhe, die er in Vietnam produzieren lässt. Das NGO Public Eye zeigt sich wenig überrascht und appelliert an das Unternehmen, angekündigte Verbesserungsziele tatsächlich umzusetzen.

«On ist ein Unternehmen, das noch so geführt wird wie in den 90er-Jahren, ein Geschäftsmodell hat wie aus dem letzten Jahrhundert. Der Fokus liegt nur auf dem Shareholdervalue. Darauf, dass den Managern möglichst schnell möglichst viel Geld ausgezahlt werden kann. Dieses System fusst am Schluss auf Ausbeutung.»