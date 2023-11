Barcelona patzt gegen Donezk – Dortmund schlägt Newcastle überzeugend

Der FC Barcelona muss gegen Schachtar Donezk eine überraschende Auswärtsniederlage hinnehmen. Die Ukrainer, die in Hamburg im Exil spielen, gewinnen dank eines Tores kurz vor der Pause. Danylo Sikan traf in der 40. Minute. Die Gäste aus Spanien konnten trotz viel Ballbesitz wenig Torgefahr kreieren.

Nach dem durchwachsenen Einstand mit einer Niederlage gegen Paris Saint-Germain und dem Heimremis gegen die AC Milan ist Dortmund damit in der Champions League wieder auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic liegt nun drei Punkte vor dem drittplatzierten Newcastle. Zudem sprechen die Direktbegegnungen im Fall von Punktgleichheit für den Bundesligisten, der schon das Hinspiel in England (1:0) ohne Gegentor für sich entschieden hatte.

Vier Tage nach dem 0:4 im Bundesliga-Spitzenkampf gegen Bayern München gelang den Dortmundern gegen den angehenden Spitzenklub aus der Premier League die erhoffte Reaktion. Niclas Füllkrug brachte das Heimteam Mitte der ersten Halbzeit mit seinem ersten Champions-League-Treffer in Führung. Elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit stellte Julian Brandt auf 2:0.

Borussia Dortmund machte in der 4. Runde der Champions League einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase. Das Team von Nationalgoalie Gregor Kobel gewann mit 2:0 auch das zweite Duell gegen Newcastle United mit Fabian Schär.

Die NFL hatte am letzten Wochenende einige hochkarätige Duelle für American-Football-Fans bereit. Eines davon fand gar in Deutschland statt, doch nicht nur in Frankfurt wurde für Highlights gesorgt.

Erstmals fand am gestrigen Sonntag ein NFL-Spiel in Frankfurt statt. Im ausverkauften Waldstadion, das aufgrund der vielen Ticket-Anfragen mehrmals hätte gefüllt werden können, trafen mit Kansas City und Miami zwei der besten Teams dieser Saison aufeinander. Davon war zunächst aber nichts zu sehen. Die Kansas City Chiefs dominierten die Dolphins in der ersten Halbzeit nach Belieben. Kurz vor der Pause erhöhte die Defense mit einem verrückten Touchdown zum 21:0.