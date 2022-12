Umhang für Messi bei WM ein Regelverstoss?

Lionel Messi bekommt vom Emir den Umhang umgelegt. Bild: keystone

Messis Umhang: Wie die FIFA gegen die eigenen Regeln verstösst

Der arabische Umhang, der Weltmeister Lionel Messi umgelegt wurde, könnte ein Verstoss gegen FIFA-Regeln darstellen. Denn die sagen klar, was bei der Pokalübergabe getragen werden darf.

Der schwarze Umhang, den der katarische Emir Argentiniens Stürmerstar Lionel Messi vor der Siegerehrung umlegte, könnte ein Verstoss gegen die Regeln der Fifa gewesen sein. Denn in den Dokumenten des Weltfussballverbandes ist genau aufgeschrieben, was bei einer Siegesfeier getragen werden darf.

In den offiziellen seit Juni 2022 geltenden offiziellen Ausrüstungsregeln heisst es im Abschnitt 27.2: «Bei Fifa-Endrunden darf festliche Kleidung auf dem Spielfeld nur getragen werden, nachdem die folgenden offiziellen Fifa-Aktivitäten stattgefunden haben (bei denen das Team die Trikots tragen muss, die es während des betreffenden Spiels getragen hat)». Zu diesen sanktionierten Aktivitäten zählen die Trophäenübergabe, offizielle Fifa-Fotos und offizielle Medienauftritte. Den Umhang könnte man als Siegerkleidung verstehen, so wie T-Shirts mit einem Aufdruck.

Emir Tamim bin Hamad al-Thani hatte aber Messi den sogenannten Bischt, normalerweise eine Ehrerbietung im arabischen Raum, noch vor der Pokalübergabe umgehängt. Und: FIFA-Chef Gianni Infantino stand daneben und hatte offenbar keine Einwände, half ihm sogar beim Anziehen.

Deutliche Kritik von Schweinsteiger

Wegen dieses Vorfalls hatte es schon kurz nach der Siegesfeier Kritik gehagelt, weil dadurch das argentinische Nationaltrikot von Messi verdeckt wurde. «Da nimmt man dem Spieler einen ganz grossen Moment», sagte Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in der ARD. In den sozialen Medien reichten die Reaktionen bis hin zur lautstarken Empörung. «In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben», sagte der englische Ex-Profi Gary Lineker beim Sender BBC.

Unklar ist, ob der Regelverstoss Konsequenzen haben wird. Zunächst müsste dieser bei der FIFA angezeigt werden. Angesichts der guten Beziehungen zwischen Katar und dem Fussballverband sowie dessen Chef Infantino sind weitere Ermittlungen und eine Strafe unwahrscheinlich.

(t-online.de/dpa/wan)