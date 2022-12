Fast ein Stängeli kassiert – FCZ-Frauen gehen gegen Arsenal unter

Die Frauen des FC Zürich müssen auch in ihrem sechsten Gruppenspiel der Champions League eine Niederlage hinnehmen. Sie verloren daheim gegen Arsenal gleich mit 1:9.

Für die Zürcherinnen war es das letzte Spiel unter der Leitung von Inka Grings. Die Deutsche, die die FCZ-Frauen seit 2021 coachte und im Sommer das Double holte, übernimmt ab Januar das Schweizer Frauen-Nationalteam.

Bei Inka Grings Abschiedsspiel wurden die FCZ-Frauen gnadenlos überrannt. Bild: keystone

Bei ihrer Dernière als FCZ-Trainerin erlebte Grings die bisher höchste Niederlage ihres Teams in dieser Europa-Kampagne. Das Ehrentor für die Zürcherinnen schoss in der 64. Minute per Penalty zum 1:6 Fabienne Humm. Bei den bereits für die Viertelfinals qualifizierten Gästen aus London standen mit Lia Wälti und Noelle Maritz zwei Schweizer Internationale in der Startelf.

Mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 2:26 blieb der Schweizer Meister in der Champions-League-Gruppenphase ähnlich chancenlos, wie vor einem Jahr sein ebenfalls punkteloser Vorgänger Servette Chênois, dem sogar ein Torerfolg verwehrt blieb. (sda)