Bayerns neuer Juwel trägt einen bekannten Namen

Arijon Ibrahimovic ist eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern München. Bild: www.imago-images.de

Bayerns neues Juwel trägt einen bekannten Namen

Mit Jamal Musiala haben die Bayern einen der begabtesten jungen Spieler in den eigenen Reihen. Nun möchte der Klub wohl gleich das nächste Talent aufbauen.

Der FC Bayern München hat das nächste Jungtalent langfristig an sich gebunden. Der bisherige Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic hat nun wohl seinen ersten Profivertrag mit dem deutschen Rekordmeister unterschrieben. Das berichtet die «Bild-Zeitung».

Demnach erschien der erst 17-jährige Offensivspieler am Dienstag in der Geschäftsstelle, um in Gegenwart von Sportvorstand Hasan Salihamidzic seinen ersten Profi-Vertrag zu unterschreiben. Bereits seit Sommer 2021 durfte er immer mal wieder bei den Profis mittrainieren. Wenn die Bayern am 3. Januar wieder in den Trainingsbetrieb starten, soll das dann auch regelmäßig der Fall sein.

Hohe Flexibilität und Torgefahr

Zu den Qualitäten des Jungstars zählt seine Flexibilität. Auch wenn er bisher hauptsächlich als hängende Spitze eingesetzt wurde, kann er offensiv auf jeder Position eingesetzt werden. Seine Statistiken überzeugen: In der U19-Mannschaft der Bayern konnte Ibrahimovic in 14 Pflichtspielen 13 Tore erzielen. Bereits seit 2018 ist der U18-Nationalspieler für Bayern aktiv.

Mit seinem berühmten Namensvetter Zlatan Ibrahimovic, der bereits seit über 20 Jahren in den europäischen Ligen auf Torejagd geht, ist der junge Arijon übrigens nicht verwandt.

Ein Artikel von

(t-online.de/kgl)