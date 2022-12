Gianni Infantino will zukünftig wohl alle drei Jahre eine WM austragen lassen. Bild: keystone

FIFA-Boss Infantino will WM wohl zukünftig alle 3 Jahre austragen

Die Winter-WM in Katar war bereits eine ungewöhnliche Neuerung. Nun plant die FIFA offenbar eine noch viel grössere Revolution – und die soll von Dauer sein.

Die FIFA plant offenbar, die Fussball-Weltmeisterschaft in Zukunft alle drei statt wie bislang vier Jahre auszutragen. Das berichten die englischen Zeitungen «Daily Mail» und «The Guardian». Demnach soll die Revolution ab dem Jahr 2030 in Kraft treten, da der Rahmenkalender bis zu diesem Zeitpunkt bereits steht.

Bereits im vergangenen Jahr wurden Pläne öffentlich, wonach die Fifa die WM sogar alle zwei Jahre austragen wolle. Bei den Liga-Bossen in Europa stiess das jedoch auf grosse Ablehnung. Der Dreijahreszyklus könnte nun ein Kompromiss sein. Wie die Verbände darauf reagieren werden, ist noch offen.

2026 48 statt 32 Länder bei der WM dabei

Die FIFA hat in der Vergangenheit bereits mehrfach an dem Modus ihres grössten Turniers herumgeschraubt. So werden ab 2026 48 statt der üblichen 32 Länder an dem Turnier teilnehmen. Wie konkret das aussehen soll, ist jedoch noch unklar. Die ursprünglichen Pläne sahen 16 Gruppen mit jeweils drei Mannschaften vor, bei denen sich jeweils die ersten beiden Plätze für das Sechzehntelfinale qualifizieren.

Nach dem Erfolg der Vierergruppen bei der Katar-WM kommt FIFA-Boss Infantino aber ins Zweifeln. «Nach dieser WM und dem Erfolg der Gruppen mit vier Mannschaften müssen wir das noch einmal aufgreifen oder zumindest neu diskutieren, ob wir 16 Dreiergruppen machen oder zwölf Vierergruppen», sagt er.

Ein Artikel von

(t-online/kgl)