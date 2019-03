Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern ballern sich den Frust von der Seele



Bundesliga, 26. Runde Leverkusen – Bremen 1:3 (0:2) Frankfurt – Nürnberg 1:0 (1:0) Bayern München – Mainz 6:0 (3:0)

Bild: AP/AP

Bayern ballern sich den CL-Frust von der Seele – Frankurt schielt auf die Königsklasse

Bayern – Mainz 6:0

Bayern München hat die Tabellenführung in der Bundesliga problemlos verteidigt. Die Münchner setzen sich daheim gegen Mainz mit 6:0 durch und pflegen damit ihre Tordifferenz, die im Meisterrennen entscheidend sein könnte. Weil der Meister als erster Bundesligist in drei aufeinanderfolgenden Runden fünf oder mehr Tore erzielt hat, weist die Mannschaft von Nico Kovac mittlerweile die um sieben Treffer bessere Tordifferenz als die punktgleichen Dortmunder auf.

Vier Tage nach der Enttäuschung in der Champions League gegen Liverpool verläuft das Heimspiel ganz nach Plan. Keine drei Minuten benötigt Robert Lewandowski, um seine Mannschaft in Führung zu bringen. Danach sorgt vor allem James Rodriguez für die Show: Der Kolumbianer trifft noch vor der Pause zum 3:0 und erhöht in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit zwei weiteren Treffern auf 5:0. Den Schlusspunkt setzt der 18-jährige Kanadier Alphonso Davies mit seinem ersten Bundesliga-Treffer.

Frankfurt – Nürnberg 1:0

Eintracht Frankfurt hat seine Ambitionen auf einen Europacup-Platz mit dem vierten Sieg in Serie ebenfalls untermauert. Das Team von Gelson Fernandes, der 90 Minuten zum Einsatz kommt, gewinnt gegen Schlusslicht Nürnberg mit 1:0 und festigt damit Rang 5. Verteidiger Martin Hinteregger erzielt das entscheidende Tor in der 31. Minute.

Leverkusen – Bremen 1:3

Bayer Leverkusen unterliegt Werder Bremen 1:3, womit die Gäste den Rückstand auf Bayer auf drei Punkte verkürzen. Mit zwei Toren vor der Pause ebnet Werder den Weg zum Sieg. Eine Viertelstunde vor Schluss leitet Leon Bailey mit einem herrlichen Freistosstreffer zum 1:2 die spannende Schlussphase ein, in der Bayer dem Ausgleich mehrmals nahe kommt, am Ende das Spielfeld aber dennoch als Verlierer verlassen muss.

Bremens überragender Captain Max Kruse entscheidet mit einem herrlichen Konter in der 95. Minute zum 3:1 die Partie endgültig, womit Werder den Rückstand in der Tabelle auf die internationalen Plätze auf drei Zähler verkürzen kann.

Die Telegramme

Bayern München - Mainz 6:0 (3:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 3. Lewandowski 1:0. 33. James 2:0. 39. Coman 3:0. 51. James 4:0. 55. James 5:0. 70. Davies 6:0.

Eintracht Frankfurt - Nürnberg 1:0 (1:0)

51'000 Zuschauer.

Tor: 31. Hinteregger 1:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:3 (0:2)

30'210 Zuschauer.

Tore: 13. Kruse 0:1. 37. Rashica 0:2. 75. Bailey 1:2. 95. Kruse 1:3. (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

