Europa League: Sheriff Tiraspol – Servette endet 1:1

Servette ist mit dem 1:1 gegen Tiraspol schlecht bedient. Bild: keystone

Punkteteilung im Duell der Punktelosen – Servette verschenkt gegen Tiraspol den Sieg

Servette holt beim 1:1 gegen Sheriff Tiraspol einen wichtigen Auswärtspunkt. Allerdings wäre für die Genfer auch mehr drin gelegen.

In der 41. Minute war es endlich so weit: Im dritten Gruppenspiel gelang Servette das erste Tor in der Europa League. Miroslav Stevanovic lancierte Linksverteidiger Bradley Mazikou, dessen Hereingabe mit etwas Glück beim einschussbereiten Enzo Crivelli landete.

Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterliessen und mehr für das Spiel machten.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Dagegen wirkten die Spieler des FC Sheriff, die erst das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Roman Pilipchuk bestritten, in der Offensive ideenlos. Das lag vor allem am disziplinierten Stellungsspiel der Genfer, zu dessen Überwindung die Moldawier lange kein Rezept fanden.

Umso bitterer war es, als David Ankeye in der 80. Minute plötzlich unbedrängt im Sechzehner zum Abschluss kam, nachdem Passgeber Ricardinho zwei Servette-Verteidiger auf sich gezogen hatte. Eine Unachtsamkeit, die mit dem Ausgleich bestraft wurde.

Von der Reise nach Moldawien hatten sich die Genfer mehr erhofft. Bild: keystone

Das lange so souveräne Team von Trainer René Weiler fand keine Antwort mehr und musste in der Nachspielzeit sogar noch die eine oder andere heikle Situation überstehen. Am Schluss schienen sich beide Mannschaften, die davor zweimal unterlegen waren, mit der Punkteteilung zufriedenzugeben.

Im Rennen um den 3. Platz der Gruppe, der das europäische Überwintern zur Folge hätte, bleibt alles offen.In zwei Wochen stehen sich Servette und Sheriff erneut gegenüber, dann geniessen jedoch die Genfer Heimrecht.

Sheriff Tiraspol - Servette 1:1 (0:1)

SR Brooks (ENG).

Tore: 41. Crivelli 0:1. 80. Ankeye 1:1

Tiraspol: Koval; Zohouri, Tovar, Kiki, Artunduaga (85. Garananga); Badolo, Talal, Paulo (38. Mbekeli), Luvannor (76. Apostolakis); Ricardinho; Ankeye.

Servette: Frick; Bolla (76. Tsunemoto), Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Douline, Ondoua, Antunes (64. Kutesa); Crivelli (64. Cognat), Guillemenot (64. Bedia).Verwarnungen: 50. Tovar, 75. Zohouri.

(kat/sda)