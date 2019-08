Sport

Super League, 5. Runde Zürich – St.Gallen 2:1 (1:1)

Die erste «taktische rote Karte» der Geschichte? Sie bringt dem FCZ den 1. Saisonsieg

Zürich – St.Gallen 2:1

Ob sich der FC St.Gallen eine spezielle Taktik gegen den FC Zürich überlegte? Die letzten zwei Spiele durfte der FCZ in Überzahl antreten – und zeigte sich verwundbar. Die Zürcher kassierten in Sion noch die Tore zum 1:2 und 1:3 und gegen Xamax gab es mit einem Mann mehr den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Betrachtet man also diese letzten beiden Partien, war es sehr clever vom St.Galler Miro Muheim, nach 57 Minuten seine zweite gelbe Karte abzuholen und damit des Platzes verwiesen zu werden.

Doch diesmal liess sich der FC Zürich nicht erwischen und entgegnete der Überzahl-Schwäche mit dem einfachsten aller Mittel: Selbst einen Spieler mit der roten Karte einzubüssen. So war es keine zwei Minuten nach dem Platzverweis gegen Muheim der Zürcher Mirlind Kryeziu, der sich ebenfalls die gelb-rote Karte einhandelte und ebenfalls unter die Dusche durfte.

Und tatsächlich, diesmal klappte es beim FCZ mit dem ersten Saisonsieg. Der einmal mehr sackstarke Mimoun Mahi schoss die Zürcher in der 71. Minute zum Sieg. Mahi war es auch, der in der ersten Halbzeit wunderbar mit dem Aussenrist auf Antonio Marchesano flankte, der zum 1:0 traf. Doch praktisch im Gegenzug konnte St.Gallen durch einen Quintilla-Freistoss ausgleichen. (zap)

Zürich - St. Gallen 2:1 (1:1)

9112 Zuschauer. - SR San. -

Tore: 40. Marchesano (Mahi) 1:0. 43. Quintilla 1:1. 70. Mahi (Domgjoni) 2:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Bangura, Mirlind Kryeziu, Charabadse; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (61. Nathan), Marchesano (76. Sohm), Mahi (82. Kramer); Ceesay.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard (75. Costanzo), Muheim; Quintilla; Görtler (90. Campos), Ruiz; Babic (58. Rüfli), Itten, Kutesa.

Bemerkungen: Zürich ohne Hekuran Kryeziu, Winter, Rüegg, Zumberi, Kololli (alle verletzt) und Aliu (nicht im Aufgebot). St. Gallen ohne Nuhu, Lüchinger, Bakayoko, Guillemenot (alle verletzt) und Vilotic, Wiss, Ajeti (nicht im Aufgebot). 56. Gelb-Rote Karte gegen Muheim (Foul). 59. Gelb-Rote Karte gegen Mirlind Kryeziu (Foul). Verwarnungen: 28. Popovic (Foul). 31. Quintilla (Foul). 45. Muheim (Foul). 46. Mirlind Kryeziu (Foul). 63. Letard (Foul). 79. Rüfli (Foul). (sda)

