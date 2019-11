Bayern München sagt Wenger ab: «Er ist keine Option als Trainer»

Sport

Bayern München sagt Arsène Wenger ab: «Er ist keine Option als Trainer»



Bild: AP/AP

Arsène Wenger wird offenbar nicht neuer Trainer bei Bayern München. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat der deutsche Rekordmeister dem ehemaligen Arsenal-Coach abgesagt. Auf Anfrage des Boulevard-Blatts teilten die Bayern folgendes mit:

«Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert. Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München.»

Wenger hatte beim katarischen TV-Sender «beIN Sports» am Dienstag öffentlich Interesse am Bayern-Job bekundet, doch auch er wird also nicht Bayern-Trainer. Zuvor hatten bereits die Top-Kandidaten Thomas Tuchel, Erik ten Hag und Ralf Rangnick abgesagt. Wer ist nun noch im Rennen? Die besten Karten scheint jetzt der ehemalige Juve-Trainer Massimiliano Allegri zu haben. Aber auch der Name José Mourinho geistert weiterhin rund um den «FC Hollywood» herum.

Arsene Wenger asked whether he would be interested in the Bayern Munich job!#beINUCL #beINWenger #FCBayern pic.twitter.com/u9C8VJ60Iq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 5, 2019

Momentan trainiert Hansi Flick die Mannschaft. Die Bayern haben sich bis zum 23. November Zeit gegeben, um einen neuen Chef-Trainer vorzustellen. Es ist aber auch möglich, dass am Ende Flick bis zum Saisonende weitermacht und erst dann ein neuer starker Mann präsentiert wird.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am Mittwochabend nach dem 2:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus erklärt: «Wir werden in Ruhe, ohne Druck, den Trainer aussuchen, der nach unserer Meinung der richtige ist. Hansi ist, glaube ich, in diesem Moment der richtige Trainer für uns. Er ist jetzt bis auf weiteres Trainer, alles andere werden wir sehen.» (pre)

