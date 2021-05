Sport

Fussball

Showdown im FCB-Machtkampf – Einigung statt Treffen vor Gericht?



bild: keystone/ch media

Showdown im FCB-Machtkampf – Einigung statt Treffen vor Gericht?

Der Machtkampf um den FC Basel geht ins grosse Finale: Besitzer Bernhard Burgener und Verwaltungsrat David Degen treffen sich morgen vor dem Basler Zivilgericht – wenn sie vorher nicht doch noch eine andere Lösung finden.

Eigentlich war alles angerichtet: Bernhard Burgener und David Degen hätten sich morgen vor dem Basler Zivilgericht begegnen sollen, um den Machtkampf um die Anteilsmehrheit beim FC Basel endgültig zu regeln.

Doch wie der «Blick» berichtet, könnte der Prozess nun hinfällig oder zumindest nach hinten verschoben werden. Burgener und Degen haben sich in den letzten Tagen am Firmensitz des FCB-Präsidenten demnach zu mehreren mehrstündigen Aussprachen getroffen, um doch noch eine aussergerichtliche Lösung zu finden. Offenbar mit Erfolg.

Wie die Lösung genau aussieht, weiss allerdings auch die Boulevard-Zeitung nicht. Dass Degen klein beigebe und seine zehn Prozent der Aktien zu einem stolzen Preis zurück an Burgener verkauft, sei ausgeschlossen, glaubt der «Blick». Eher möglich sei, dass sich Burgener als Mehrheitsaktionär zurückziehe. Unter Führung von Degen soll dann das Aktionariat des FCB neu und breiter aufgestellt werden.

bild: instagram/david_degen

Wochenlange Schlammschlacht

Der Machtkampf um den Verein, der sich längst zu einer öffentlichen Schlammschlacht entwickelt hat, tobt bereits seit Wochen: Auf der einen Seite steht Präsident Bernhard Burgener, der den FCB 2017 übernommen hat und momentan 80,6 Prozent der Aktien der FC Basel Holding AG besitzt. Er will Anteile des Klubs an Investoren – mutmasslich 30 Prozent der Klubaktien an die britische Investmentfirma Centricus – verkaufen. 200 Millionen Franken will Centricus künftig in der Region Basel investieren, davon sollen 20 Millionen für den FCB reserviert sein.

Auf der anderen Seite steht David Degen. Der ehemalige FCB-Fussballer ist seit 2019 FCB-Minderheitsaktionär und hält 10 Prozent der Holding-Aktien. Er will den Verkauf an ausländische Investoren verhindern und gleichzeitig die Macht im Klub übernehmen. Der Ex-Nationalspieler besitzt nach eigenen Angaben ein Vorkaufsrecht für Burgeners Aktien. Im März erwirkte Degen vor Gericht eine superprovisorische Verfügung und verhinderte so vorläufig den Verkauf der FCB-Anteile an Centricus.

Bild: keystone

Mitte April schlug Burgener zurück: Via FCB-Kanäle teilte er mit, dass er das im Aktionärsbindungsvertrag mit Degen ebenfalls vorgesehene «Mitverkaufsrecht» (Drag-Along-Recht) ausgeübt habe und sein Kontrahent dadurch verpflichtet sei, sein 10-Prozent-Paket der Basel Dream & Vision AG, die Burgener zusammen mit Centricus gegründet hat, zu verkaufen.

Morgen hätte es vor dem Zivilgericht Basel zum grossen Showdown kommen sollen, der nun aber in der Schwebe steht. (pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die turbulente FCB-Zeit unter Präsident Burgener 1 / 36 Die turbulente FCB-Zeit unter Präsident Burgener quelle: keystone / samuel golay Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter