Tosin führt den FCZ zum Sieg gegen den FC Luzern. Bild: keystone

Zürcher Heimsieg dank dem doppelten Tosin

Dank Topskorer Aiyegun Tosin gewinnt der FC Zürich daheim gegen den FC Luzern mit 2:1 und hat damit die beste Punkteausbeute der Liga im 2023 nach dem souveränen Leader YB.

Zürich – Luzern 2:1

In der 76. Minute war es erstmals soweit: Der junge Pascal Loretz im Tor des FC Luzern, der den verletzten Marius Müller seit Wochen so überzeugend vertritt, kassierte seinen ersten Treffer in der Super League aus dem Spiel heraus. Abwehrmöglichkeiten hatte der 19-Jährige bei der entscheidenden Szene des Spiels keine. Fidan Aliti passte hinter die Abwehrreihe perfekt zum nunmehr zehnfachen Saisontorschützen Tosin, der nur noch einschieben musste.

In seinen ersten 616 Minuten in der Super League hatte sich Loretz nur vom Penaltypunkt geschlagen geben müssen. Dass er sechs Elfmeter in sieben Spielen kassierte, ist fast gleich bemerkenswert wie seine lange Ungeschlagenheit aus dem Spiel heraus. Den sechsten verschuldete Linksverteidiger Martin Frydek mit einem Handspiel, das für einmal keine Diskussionen auslöste. Tosin verwerte in der 32. Minute sicher zum 1:1.

Mit zwei Treffern war er der Mann des Abends: Aiyegun Tosin. Bild: keystone

Die Luzerner Niederlage war nicht zwingend. Max Meyer, der nach 20 Minuten mit einem Foulpenalty das 1:0 erzielt hatte, kam den zweiten Luzerner Treffer kurz nach der Pause sehr nahe. Yanick Brecher parierte unter den Augen des letztjährigen Meistertrainer André Breitenreiter den Abschluss des Deutschen brillant.

Zürich – Luzern 2:1 (1:1)

15'330 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 21. Meyer (Penalty) 0:1. 32. Tosin (Handspenalty) 1:1. 76. Tosin (Aliti) 2:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Katic, Kamberi; Conde; Boranijasevic, Dzemaili (82. Hornschuh), Mathew (67. Krasniqi), Aliti; Tosin (92. Rohner), Marchesano.

Luzern: Loretz; Ottiger (73. Chader), Simani, Beka, Frydek; Jashari; Dorn, Meyer, Beloko; Sorgic (84. Diambou), Schürpf (84. Kimpioka).

Bemerkungen: Zürich ohne Guerrero und Hodza (beide verletzt). Luzern ohne Dräger (gesperrt), Abubakar, Toggenburger, Burch, Kadak und Müller (alle verletzt). 6. Pfostenschuss von Marchesano.

Verwarnungen: 60. Ottiger. 67. Conde. 91. Krasniqi.

(mom/sda)

