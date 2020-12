Sport

Fussball

Serie A: Remo Freuler sichert Atalanta mit Traumtor einen Punkt bei Juve



Traumtor unter die Latte! Freuler rettet Atalanta bei Juventus einen Punkt

Juventus – Atalanta 1:1

Dank einem Truamtor von Remo Freuler kam Atalanta Bergamo im Duell der Champions-League-Achtelfinalisten bei Juventus Turin zu einem 1:1. Trotz des starken Auftritts ist Atalanta nach der 12. Serie-A-Runde weiterhin ausserhalb der Top 6 klassiert.

Freuler war als Captain in die Partie gestartet. Seinen grossen Auftritt hatte der Schweizer Internationale dann allerdings, kurz nachdem er die Captainbinde an den eingewechselten Papu Gomez abgegeben hatte: In der 57. Minute eroberte er den Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums und traf aus 18 Metern via Latte zum 1:1. Es war der 16. Treffer von Freuler in der Serie A, der erste in der laufenden Saison.

Juventus Turin war durch einen schönen Weitschuss von Federico Chiesa in Führung gegangen. Der italienische Internationale provozierte kurz nach dem 1:1 auch den Penalty, mit dem Cristiano Ronaldo an Atalantas Goalie Pierluigi Gollini scheiterte. Ronaldo hatte vor drei Tagen gegen Genoa noch zwei Elfmeter zum Sieg verwandelt.

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Tore: 29. Chiesa 1:0. 57. Freuler 1:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 61. Ronaldo scheitert mit Foulpenalty an Atalantas Goalie Gollini. (pre/sda)

Die Tabelle:

