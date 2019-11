Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Deutschland, Holland, Kroatien und Österreich sind durch



Bild: EPA

Deutschland, Holland, Kroatien und Österreich sichern sich das EM-Ticket

Deutschland ist nach dem 4:0-Heimsieg gegen Weissrussland das EM-Ticket nicht mehr zu nehmen. Auch die Niederlande, Österreich und Kroatien dürfen die Endrunde im kommenden Sommer planen.

Gruppe C

Deutschland – Weissrussland 4:0

Deutschland hat vorzeitig das Ticket für die EM 2020 gelöst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte im vorletzten Qualifikationsspiel in Mönchengladbach Weissrussland mit 4:0 und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe C verdrängt werden. Die Tore erzielten Mathias Ginter, Leon Goretzka und Toni Kroos, dem ein Doppelpack gelang.

Deutschland - Weissrussland 4:0 (1:0)

Mönchengladbach. - SR Grinfeld (ISR).

Tore: 41. Ginter 1:0. 49. Goretzka 2:0. 55. Kroos 3:0. 83. Kroos 4:0.

Bemerkungen: Deutschland u.a. ohne Can (gesperrt), Reus, Süle, Sané, Havertz, Rüdiger und Kehrer (alle verletzt). 76. Neuer hält Foulpenalty.

Nordirland – Niederlande 0:0

Weil Nordirland in Belfast den benötigten Sieg gegen die Niederlande nach einem torlosen Remis und einem verschossenem Handspenalty von Steven Davis verpasste, löste auch die Niederländer das EM-Ticket bereits einen Spieltag vor Quali-Ende.

Nordirland - Niederlande 0:0

Belfast. - SR Marciniak (POL).

Bemerkung: Davis (Nordirland) verschiesst Handspenalty.​

Gruppe E

Kroatien – Slowakei 3:1

Dank einem Steigerungslauf ist auch der letztjährige WM-Finalist Kroatien für die EM qualifiziert. Die Kroaten, die ihre Qualifikationsphase mit dem 3:1-Sieg gegen die Slowakei beschlossen, lagen zur Pause noch mit 0:1 zurück. Bei einer Niederlage hätte das Team von Zlatko Dalic den letzten Spieltag am Dienstag zitternd vor den TV-Geräten verbringen müssen.

Kroatien - Slowakei 3:1 (0:1)

Rijeka. - SR Turpin (FRA).

Tore: 32. Bozenik 0:1. 56. Vlasic 1:1. 60. Petkovic 2:1. 74. Perisic 3:1.

Bemerkung: 66. Gelb-Rote Karte gegen Mak (Slowakei).

Aserbaidschan – Wales 0:2

Wales kann weiter von der EM-Teilnahme 2020 träumen. Das Team um Superstar Gareth Bale gewann in Aserbaidschan 2:0 und schob sich damit vorerst auf den 3. Rang. Kieffer Moore sorgte bereits nach zehn Minuten für die Führung, Harry Wilson legte noch vor der Pause nach. Hinter Tabellenführer Kroatien kommt es beim Rennen um das zweite EM-Ticket nun wohl zu einem Dreikampf zwischen Wales, Ungarn und der Slowakei.

Aserbaidschan - Wales 0:2 (0:2)

Baku. - SR Aytekin (GER).

Tore: 10. Moore 0:1. 34. Wilson 0:2.

Gruppe G

Österreich – Nordmazedonien 2:1

Fix mit der Endrunde im kommenden Sommer planen darf auch Österreich. Franco Foda, der Nachfolger von Marcel Koller als Trainer im ÖFB, machte mit seinem Team im Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen Nordmazedonien mit einem 2:1 den entscheidenden Schritt dazu.

David Alaba stiess mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor im Dress des Nationalteams seit vier Jahren für Österreich bereits in der 7. Minute die Türe zur Endrunde weit auf, drei Minuten nach der Pause machte Stefan Lainer vorzeitig alles klar.

Österreich - Nordmazedonien 2:1 (1:0)

Ernst Happel Stadion, Wien. - SR Oliver (ENG).

Tore: 8. Alaba 1:0. 48. Lainer 2:0. 93. Stojanowski 2:1.

Israel – Polen 1:2

Auch Polen ist im kommenden Jahr an der EM dabei, das war aber schon länger klar. Robert Lewandowski und Co. siegten in Israel mit 2:1, der Torjäger vom Dienst, der in der 63. Minute eingewechselt wurde, blieb aber für einmal ohne persönlichen Treffer. Stattdessen trafen Grzegorz Krychowiak und Krzysztof Piatek. Israels Anschlusstreffer in der 88. Minute durch Munas Dabbur kam zu spät.

Israel - Polen 1:2 (0:1)

Jerusalem. - SR Gestranius (FIN).

Tore: 4. Krychowiak 0:1. 54. Piatek 0:2. 88. Dabbur 1:2.

Gruppe I

Russland – Belgien 1:4

Belgien hat sich in der EM-Qualifikation vorzeitig den Sieg in der Gruppe I gesichert. Der WM-Dritte setzte sich mühelos mit 4:1 gegen das ebenfalls bereits qualifizierte Russland durch. Nachdem Thorgan Hazard (19.) die Gäste in der 19. Minute mit einem Traumtor in Führung geschossen hatte, machte dessen Bruder Eden mit einem Doppelpack bereits vor der Pause in St. Petersburg alles klar. Romelu Lukaku legte in der 72. Minute nach, ehe Georgi Dschikija der Ehrentreffer für den Gastgeber gelang.

Russland - Belgien 1:4 (0:3)

St. Petersburg. - SR Dias (POR).

Tore: 19. Thorgan Hazard 0:1. 33. Eden Hazard 0:2. 40. Eden Hazard 0:3. 72. Lukaku 0:4. 79. Dschikija 1:4.

Zypern – Schottland 1:2

Schottland feierte im zweitenletzten Spiel einen Prestigesieg auf Zypern. Dank Toren von Ryan Christie und John McGinn gewannen die «Bravehearts mit 2:1 und kletterten somit auf Rang 3. Die direkte EM-Qualifikation haben die Schotten aber längst verpasst, in den Nations-League-Playoffs kann man sich aber noch für die Endrunde qualifizieren.

Zypern - Schottland 1:2 (0:1)

Nikosia. - SR Lechner (AUT).

Tore: 12. Christie 0:1. 48. Efrem 1:1. 53. McGinn 1:2.

