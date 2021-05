Sport

Fussball

So emotional verabschiedete sich das SRF von der Champions League



bild: screenshot srf

Keine Live-Spiele mehr – so emotional verabschiedet sich das SRF von der Champions League

Vorhang zu! Gestern übertrug das SRF nach fast 31 Jahren zum vorerst letzten Mal ein Champions-League-Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen. Ab der kommenden Saison werden Free-TV-Spiele der Königsklasse bei 3+ und TV24 gezeigt. Allerdings nicht mehr einmal pro Woche wie in dieser Saison beim SRF: Nur noch sechs Gruppenspiele sowie der Final werden für Jedermann zu sehen sein.

Die restlichen 119 Spielen laufen exklusiv im Pay-TV bei Blue Sport. Immerhin: Die Highlights der Königsklasse im Fussball bleiben mindestens bis 2024 auch im SRF-Programm.

Das SRF verabschiedete sich gestern nach dem 2:0-Sieg von Chelsea gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel mit einem längeren Clip emotional von der Königsklasse. Gezeigt wurden diverse Highlights mit besonderem Fokus auf die besten Momente der fünf Schweizer Klubs (GC, Basel, Thun, Zürich und YB), die sich bislang für die Champions League qualifizieren konnten.

Video: SRF

«Vielleicht finden wir ja irgendwann wieder zusammen. Bis dahin bleib standhaft und lebe wohl», sagt der Reporter am Ende des Clips aus dem Off. Auch Moderator Rainer Maria Salzgeber wirkt beim Abschied wehmütig: «Danke, dass Sie immer dabei waren. Es wird anders, aber wir bleiben ja in Kontakt», sagte der Walliser, der beim SRF seit Jahren für die Königsklasse zuständig war.

Der Champions-League-Final der Saison 2020/2021 vom 29. Mai wird trotz des SRF-Abschieds im Free-TV zu sehen sein. Wie im letzten Jahr läuft das Endspiel exklusiv auf 3+. (pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen 1 / 24 Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen quelle: epa / tobias hase Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter