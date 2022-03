Italien verpasst zum zweiten Mal in Serie die Fussball-WM. Bild: keystone

«In der Hölle» – das schreibt die Presse zu Italiens blamablen Verpassen der WM

Europameister Italien verpasst zum zweiten Mal in Folge eine WM. Der Weltmeister von 2006 und Europameister von 2021 verliert in der Barrage gegen Nordmazedonien 0:1 und verpasst damit die Weltmeisterschaft in Katar.

Mehr zum Spiel: 85 Video Blamage gegen Nordmazedonien – Europameister Italien verpasst schon wieder die WM

Unsere Presseschau zeigt, was die internationalen Medien zum italienischen Super-Gau schreiben.

Gazzetta dello Sport

«Nicht an der WM»

Italien von Nordmazedonien 1:0 geschlagen. Tschüss Katar. Mancini zerstört: «Rücktritt? Ich muss darüber nachdenken.»

bild: giornalone.it

Corriere dello Sport

«In der Hölle»

Mazedonien gewinnt in Palermo. Italien verpasst die WM erneut. Mancini nach schockierenden Aus: «Eine riesige Enttäuschung.» Gravina (Präsident des italienischen Fussballverbandes, die Red.): «Der Nationaltrainer bleibt.»

bild: giornalone.it

Tuttosport

«Neeeeeeeeeeeeein!»

Lieber Nationaltrainer, geh nicht weg.

Quotidiano Sportivo

«Dieses Italien ist am Ende seiner Kräfte angelangt» (alla Frutta ist zudem ein Wortspiel bezüglich Macedonia, welches im Italienischen für Fruchtsalat steht)

Eine epochale Niederlage. Ein vergeudeter Schatz.

Il Giornale

«Eine nationale Schande, Italien verpasst die WM»

Il Mattino

«Verdammte Weltmeisterschaften – Italien bleibt (wieder) zuhause»

Die Fussballkrise, welche die EM versteckt hatte.

Il Resto del Carlino

«Italien versinkt: Keine WM»

Metro

«Vom Paradies in die Hölle»

Unglaubliches Italien: Wir verlieren gegen Mazedonien und verpassen die WM.

AS

«Tragödie für die Azzurri»

Italien verpasst zum zweiten Mal in Folge eine WM.

Marca

«Italien verpasst die WM»

Nordmazedonien schafft die grosse Überraschung.

L'Équipe

«Italien verliert in der Wüste»

Bild

«Italien-Blamage! Europameister verpasst die WM»

(zap)