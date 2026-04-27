So hässig hast du einen Goalie seit Oliver Kahn nicht mehr gesehen
Torhüter Esteban Andrada von Real Saragossa hat in der zweiten spanischen Fussball-Liga für einen Eklat gesorgt. Nach einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit im Derby bei SD Huesca schlug der 35-Jährige seinem Gegenspieler Jorge Pulido mit voller Wucht ins Gesicht und löste damit eine heftige Rudelbildung aus. Dem von CF Monterrey ausgeliehenen Andrada droht nun eine lange Sperre.
Beide Teams sind in La Liga 2 akut abstiegsgefährdet. Huesca zog durch einen 1:0-Heimsieg an Saragossa vorbei.
Was war genau passiert? Der Schiedsrichter wollte in der 98. Minute am VAR-Bildschirm eine Szene überprüfen, als Andrada auf ihn einredete. Pulido lief auf den Torhüter zu und sagte ihm seine Meinung, woraufhin er von Andrada umgeschubst wurde. Der argentinische Keeper sah in der Folge Gelb-Rot und rastete aus. Erst nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation wieder. Huescas Torhüter Dani Jimenez and Saragossas Dani Tasende sahen in der Folge der Tumulte die Rote Karte.
La jugada previa a la terrible agresión de Andrada a Pulido. El portero protesta al árbitro Dámaso Arcediano que Pulido se tira tras un empujón de Andrada.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 26, 2026
La protesta termina en segunda amarilla y expulsión del portero argentino, quien reaccionó así.pic.twitter.com/slTzxGB0hr https://t.co/irRP5FKYKF
«Wir wurden Zeugen von Szenen, die diesem Sport nicht würdig sind und die niemals hätten passieren dürfen», erklärte Saragossa in einer Stellungnahme. Der Klub verurteile «aufs Schärfste, was in diesem Moment geschehen ist, denn dies hat ein für unsere Region besonders wichtiges Fussballspiel in unzumutbarer Weise getrübt – etwas, das nicht hinnehmbar ist. »Was unseren Spieler Esteban Andrada betrifft, so wird der Verein die Geschehnisse untersuchen und entsprechende disziplinarische Massnahmen ergreifen."
Huesca-Trainer Jose Luis Oltra teilte mit: «Es ist schwer zu erklären. Ich versuche, die Situation zu verstehen, aber ich will nicht das rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Das war völlig unvernünftig. Es war hässlich».
Andrada ist in dieser Saison von dem mexikanischen Klub Monterrey an Saragossa ausgeliehen. Für Argentiniens Nationalmannschaft bestritt der 35-Jährige 2019 vier Länderspiele. (car/t-online)
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