sonnig
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Goalie rastet völlig aus – und faustet seinen Gegner ins Gesicht

Monterrey&#039;s goalkeeper Esteban Andrada warms up ahead of the Club World Cup round of 16 soccer match between Borussia Dortmund and CF Monterrey in Atlanta, Tuesday, July 1, 2025. (AP Photo/Mike S ...
Esteban Andrada: Der argentinische Keeper leistete sich einen brutalen Ausraster auf dem Platz.Bild: keystone

So hässig hast du einen Goalie seit Oliver Kahn nicht mehr gesehen

Unschöne Szenen in der zweiten spanischen Liga. Argentiniens Ex-Nationalspieler Esteban Andrada löst einen Eklat aus.
27.04.2026, 07:5327.04.2026, 07:54
Anna-Lena Janzen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Torhüter Esteban Andrada von Real Saragossa hat in der zweiten spanischen Fussball-Liga für einen Eklat gesorgt. Nach einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit im Derby bei SD Huesca schlug der 35-Jährige seinem Gegenspieler Jorge Pulido mit voller Wucht ins Gesicht und löste damit eine heftige Rudelbildung aus. Dem von CF Monterrey ausgeliehenen Andrada droht nun eine lange Sperre.

Beide Teams sind in La Liga 2 akut abstiegsgefährdet. Huesca zog durch einen 1:0-Heimsieg an Saragossa vorbei.

Was war genau passiert? Der Schiedsrichter wollte in der 98. Minute am VAR-Bildschirm eine Szene überprüfen, als Andrada auf ihn einredete. Pulido lief auf den Torhüter zu und sagte ihm seine Meinung, woraufhin er von Andrada umgeschubst wurde. Der argentinische Keeper sah in der Folge Gelb-Rot und rastete aus. Erst nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation wieder. Huescas Torhüter Dani Jimenez and Saragossas Dani Tasende sahen in der Folge der Tumulte die Rote Karte.

«Wir wurden Zeugen von Szenen, die diesem Sport nicht würdig sind und die niemals hätten passieren dürfen», erklärte Saragossa in einer Stellungnahme. Der Klub verurteile «aufs Schärfste, was in diesem Moment geschehen ist, denn dies hat ein für unsere Region besonders wichtiges Fussballspiel in unzumutbarer Weise getrübt – etwas, das nicht hinnehmbar ist. »Was unseren Spieler Esteban Andrada betrifft, so wird der Verein die Geschehnisse untersuchen und entsprechende disziplinarische Massnahmen ergreifen."

Huesca-Trainer Jose Luis Oltra teilte mit: «Es ist schwer zu erklären. Ich versuche, die Situation zu verstehen, aber ich will nicht das rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Das war völlig unvernünftig. Es war hässlich».

Andrada ist in dieser Saison von dem mexikanischen Klub Monterrey an Saragossa ausgeliehen. Für Argentiniens Nationalmannschaft bestritt der 35-Jährige 2019 vier Länderspiele. (car/t-online)

Mehr Fussball:
Für das Hollywood-Märchen mit Happy End braucht Wrexham einen guten Endspurt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
1 / 29
Vom Hobbit zum Hipster: Lionel Messi im Wandel der Zeit
Lionel Messi betritt im Sommer 2005 erstmals die grosse Fussballbühne. Bei der U20-WM schiesst er Argentinien mit sechs Toren und Schulbuben-Frisur zum Titel.
quelle: x00175 / © reuters photographer / reuter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Wir hatten keine andere Wahl»: SRF-Chefredaktor rechtfertigt Enthüllung im Fall Fischer
Erstmals äussert sich SRF-Chefredaktor Tristan Brenn zur Affäre um Hockeytrainer Patrick Fischer. Er erklärt das Vorgehen seines Reporters, den Publikationsentscheid – und übt in einem Punkt Selbstkritik.
Der Fall Patrick Fischer ist auch zu einem Fall SRF geworden. Die Kritik an der Rolle des SRF hat sich verschärft, doch Sie haben bislang geschwiegen. Warum?
Tristan Brenn: Ich bin zur Zeit in einem seit langem geplanten Sabbatical, war aber in alle Entscheide zur Berichterstattung über Patrick Fischer eingebunden. Die Chefredaktion hat gemeinsam entschieden, und mein Stellvertreter und TV-Nachrichtenchef Gregor Meier hat dazu klar und öffentlich Position bezogen.
Zur Story