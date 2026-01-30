Yannick Brecher wird beim FC Zürich auf die Bank gesetzt. Bild: keystone

«Der richtige Moment für den Wechsel»: FCZ setzt Captain Brecher auf die Bank

Goalie-Knall beim FC Zürich: Yannick Brecher muss beim Meisterschaftsspiel gegen die Young Boys auf die Bank. Dies bestätigte Trainer Dennis Hediger.

Der FC Zürich steckt aktuell in einer sportlichen Krise und konnte keines der letzten fünf Meisterschaftsspiele für sich entscheiden. Nun hat sich Trainer Dennis Hediger dazu entschieden, Torhüter und Captain Yanick Brecher am Sonntag gegen YB auf die Bank zu setzen.

Der Trainer sagt dazu an der Pressekonferenz vor der Partie: «Wir haben die Leistungen nüchtern analysiert. Er ist aktuell nicht in bester Form. Dort wollen wir ihn wieder hinbringen und eine Schlussfolgerung ist auch, dass Silas Huber am Sonntag spielen wird»

Brecher sah bei diesem Gegentreffer alles andere als gut aus. Video: SRF

Brecher sei aber sportlich mit dem Entscheid umgegangen und der 32-Jährige selbst wisse, dass er aktuell nicht in Topform ist. «Jetzt ist der richtige Moment für den Wechsel», erklärt Hediger. Am vergangenen Sonntag machte der Torhüter bei der 3:4-Niederlage gegen Basel besonders beim zweiten Gegentreffer keine gute Figur.

Ersetzt wird Brecher, welcher seit 2018 die Nummer 1 beim FCZ ist und ein Jahr später Captain wurde, vom jungen Silas Huber. Der 20-Jährige wird im Berner Wankdorf zu seinem ersten Meisterschaftsspiel in der Super League. Gemäss Hediger ist der Wechsel vorerst vorübergehend: «Es ist eine Entscheidung für diese Woche.»

Silas Huber ist in der U21-Nati die Nummer 1. Bild: keystone

In Bern werden am Sonntagnachmittag zwei Teams aufeinandertreffen, welche alles andere als in Form sind. YB verlor zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Spiele in Serie und verpasste in der Europa League die K.o.-Phase. (riz)