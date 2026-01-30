Real Madrid erhält tückisches Los – das sind die Duelle der Champions-League-Playoffs
Champions League
Real Madrid muss in der Zwischenrunde der Champions League erneut gegen Benfica Lissabon antreten. Die Portugiesen hatten mit dem 4:2-Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase dafür gesorgt, dass die Madrilenen nicht direkt im Achtelfinal stehen, und dabei in der 98. Minute dank des Treffers von Goalie Anatolij Trubin erst die Teilnahme an der K.o.-Phase gesichert. Gelingt ihnen nun eine weitere Überraschung?
Mit den Spielen zwischen der AS Monaco von Philipp Köhn sowie Denis Zakaria und Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder Galatasaray Istanbul und Juventus Turin gibt es in der Zwischenrunde der Königsklasse, an der die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 der Ligaphase teilnehmen, weitere spannende Duelle. Für die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji geht es gegen Überraschungsteam Bodö/Glimt, während Gregor Kobel mit dem BVB auf Atalanta Bergamo trifft. Fabian Schärs Newcastle erhielt mit Karabach ein vermeintlich leichtes Los.
Die Duelle der Zwischenrunde
- AS Monaco – Paris Saint-Germain
- Benfica Lissabon – Real Madrid
- Karabach Agdam – Newcastle United
- Bodö/Glimt – Inter Mailand
- Galatasaray Istanbul – Juventus Turin
- Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo
- Club Brügge – Atletico Madrid
- Olympiakos Piräus – Leverkusen
Die Hinspiele finden am 17. und 18. Februar statt, die Rückspiele dann eine Woche später am 24. und 25. Februar.
Die Achtelfinals (10./11. und 17./18. März) wurden noch nicht ausgelost. Wegen des zur letzten Saison eingeführten Modus kommen für die Gewinner der Zwischenrunde gemäss Setzliste nur jeweils zwei Gegner in Frage.
Das sind die möglichen Achtelfinalpaarungen
- Monaco/PSG – FC Barcelona oder Chelsea
- Galatasaray/Juventus – Liverpool oder Tottenham
- Benfica/Real Madrid – Sporting oder Manchester City
- BVB/Atalanta – Arsenal oder Bayern
- Karabach/Newcastle – FC Barcelona oder Chelsea
- Club Brügge/Atletico – Liverpool oder Tottenham
- Bodö/Inter – Sporting oder Manchester City
- Olympiakos/Leverkusen – Arsenal oder Bayern
Europa League
Die Duelle der Zwischenrunde
- Celtic Glasgow – VfB Stuttgart
- Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest
- OSC Lille – Roter Stern Belgrad
- Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest
- Dinamo Zagreb – KRC Genk
- Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen
- PAOK Saloniki – Celta Vigo
- Brann Bergen – Bologna
Die Hinspiele finden am 19. Februar statt, die Rückspiele dann am 26. Februar.
(nih)