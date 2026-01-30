starker Schneeregen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Champions League: Die Duelle der Zwischenrunde mit Real Madrid und Co.

Champions League
Der Turnierbaum der Champions League mit den heute ausgelosten Zwischenrundenspielen.Bild: uefa

Real Madrid erhält tückisches Los – das sind die Duelle der Champions-League-Playoffs

30.01.2026, 12:3330.01.2026, 13:33
Inhaltsverzeichnis
Champions LeagueEuropa League

Champions League

Real Madrid muss in der Zwischenrunde der Champions League erneut gegen Benfica Lissabon antreten. Die Portugiesen hatten mit dem 4:2-Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase dafür gesorgt, dass die Madrilenen nicht direkt im Achtelfinal stehen, und dabei in der 98. Minute dank des Treffers von Goalie Anatolij Trubin erst die Teilnahme an der K.o.-Phase gesichert. Gelingt ihnen nun eine weitere Überraschung?

epaselect epa12689431 Benfica&#039;s goalkeeper Anatoliy Trubin (C-R) celebrates with his teammates after scoring the 4-2 goal during the UEFA Champions League soccer match between SL Benfica and Real ...
Gelingt Benfica gegen Real Madrid nochmal die Sensation?Bild: keystone

Mit den Spielen zwischen der AS Monaco von Philipp Köhn sowie Denis Zakaria und Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder Galatasaray Istanbul und Juventus Turin gibt es in der Zwischenrunde der Königsklasse, an der die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 der Ligaphase teilnehmen, weitere spannende Duelle. Für die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji geht es gegen Überraschungsteam Bodö/Glimt, während Gregor Kobel mit dem BVB auf Atalanta Bergamo trifft. Fabian Schärs Newcastle erhielt mit Karabach ein vermeintlich leichtes Los.

Die Duelle der Zwischenrunde

  • AS Monaco – Paris Saint-Germain
  • Benfica Lissabon – Real Madrid
  • Karabach Agdam – Newcastle United
  • Bodö/Glimt – Inter Mailand
  • Galatasaray Istanbul – Juventus Turin
  • Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo
  • Club Brügge – Atletico Madrid
  • Olympiakos Piräus – Leverkusen
Benfica weiss erst gar nicht, dass es noch ein Tor braucht – dann folgt der reine Wahnsinn

Die Hinspiele finden am 17. und 18. Februar statt, die Rückspiele dann eine Woche später am 24. und 25. Februar.

Die Achtelfinals (10./11. und 17./18. März) wurden noch nicht ausgelost. Wegen des zur letzten Saison eingeführten Modus kommen für die Gewinner der Zwischenrunde gemäss Setzliste nur jeweils zwei Gegner in Frage.

Das sind die möglichen Achtelfinalpaarungen

  • Monaco/PSG – FC Barcelona oder Chelsea
  • Galatasaray/Juventus – Liverpool oder Tottenham
  • Benfica/Real Madrid – Sporting oder Manchester City
  • BVB/Atalanta – Arsenal oder Bayern
  • Karabach/Newcastle – FC Barcelona oder Chelsea
  • Club Brügge/Atletico – Liverpool oder Tottenham
  • Bodö/Inter – Sporting oder Manchester City
  • Olympiakos/Leverkusen – Arsenal oder Bayern

Europa League

Die Duelle der Zwischenrunde

  • Celtic Glasgow – VfB Stuttgart
  • Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest
  • OSC Lille – Roter Stern Belgrad
  • Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest
  • Dinamo Zagreb – KRC Genk
  • Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen
  • PAOK Saloniki – Celta Vigo
  • Brann Bergen – Bologna
Der Turnierbaum der Europa League.
Der Turnierbaum der Europa League.Bild: uefa

Die Hinspiele finden am 19. Februar statt, die Rückspiele dann am 26. Februar.

(nih)

Mehr Sport:
FCB und YB scheitern früh – das bedeutet es für die Schweizer Europacup-Plätze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lady Gaga pausiert Konzert und spricht sich gegen ICE aus
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Lieber drei Wochen Zeit gehabt»: Lichtsteiner braucht im ersten FCB-Spiel ein Wunder
Stephan Lichtsteiner spricht vor seinem ersten Spiel als Trainer des FC Basel in der Europa League gegen Viktoria Pilsen zusammen mit Captain Xherdan Shaqiri zu den Medien. Sie erklären, was in den vergangenen zwei Tagen passiert ist und wie ein erstes kleines Wunder Realität werden könnte.
Im Oktober 2002 begann in St. Petersburg die internationale Fussballkarriere von Stephan Lichtsteiner. Der damals 18-Jährige wurde beim Stand von 2:0 für die Russen 13 Minuten vor Schluss von Trainer Marcel Koller bei GC eingewechselt. Am Ende stand es 1:2 und die Grasshoppers schafften dank des Treffers von Mate Baturina noch den Sprung in die zweite Runde des Uefa Cups.
Zur Story