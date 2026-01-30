Der Turnierbaum der Champions League mit den heute ausgelosten Zwischenrundenspielen. Bild: uefa

Real Madrid erhält tückisches Los – das sind die Duelle der Champions-League-Playoffs

Champions League

Real Madrid muss in der Zwischenrunde der Champions League erneut gegen Benfica Lissabon antreten. Die Portugiesen hatten mit dem 4:2-Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase dafür gesorgt, dass die Madrilenen nicht direkt im Achtelfinal stehen, und dabei in der 98. Minute dank des Treffers von Goalie Anatolij Trubin erst die Teilnahme an der K.o.-Phase gesichert. Gelingt ihnen nun eine weitere Überraschung?

Gelingt Benfica gegen Real Madrid nochmal die Sensation? Bild: keystone

Mit den Spielen zwischen der AS Monaco von Philipp Köhn sowie Denis Zakaria und Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder Galatasaray Istanbul und Juventus Turin gibt es in der Zwischenrunde der Königsklasse, an der die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 der Ligaphase teilnehmen, weitere spannende Duelle. Für die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji geht es gegen Überraschungsteam Bodö/Glimt, während Gregor Kobel mit dem BVB auf Atalanta Bergamo trifft. Fabian Schärs Newcastle erhielt mit Karabach ein vermeintlich leichtes Los.

Die Duelle der Zwischenrunde

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Benfica Lissabon – Real Madrid

Karabach Agdam – Newcastle United

Bodö/Glimt – Inter Mailand

Galatasaray Istanbul – Juventus Turin

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo

Club Brügge – Atletico Madrid

Olympiakos Piräus – Leverkusen

Die Hinspiele finden am 17. und 18. Februar statt, die Rückspiele dann eine Woche später am 24. und 25. Februar.

Die Achtelfinals (10./11. und 17./18. März) wurden noch nicht ausgelost. Wegen des zur letzten Saison eingeführten Modus kommen für die Gewinner der Zwischenrunde gemäss Setzliste nur jeweils zwei Gegner in Frage.

Das sind die möglichen Achtelfinalpaarungen

Monaco/PSG – FC Barcelona oder Chelsea

Galatasaray/Juventus – Liverpool oder Tottenham

Benfica/Real Madrid – Sporting oder Manchester City

BVB/Atalanta – Arsenal oder Bayern

Karabach/Newcastle – FC Barcelona oder Chelsea

Club Brügge/Atletico – Liverpool oder Tottenham

Bodö/Inter – Sporting oder Manchester City

Olympiakos/Leverkusen – Arsenal oder Bayern

Europa League

Die Duelle der Zwischenrunde

Celtic Glasgow – VfB Stuttgart

Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest

OSC Lille – Roter Stern Belgrad

Ludogorez Rasgrad – Ferencvaros Budapest

Dinamo Zagreb – KRC Genk

Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen

PAOK Saloniki – Celta Vigo

Brann Bergen – Bologna

Der Turnierbaum der Europa League. Bild: uefa

Die Hinspiele finden am 19. Februar statt, die Rückspiele dann am 26. Februar.

