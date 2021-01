Sport

Fussball

Serie A: Inter Mailand zieht wieder an Leader Milan vorbei



Bild: keystone

Dank Hatrrick von Lautaro Martinez – Inter ballert Crotone aus dem San Siro

Inter – Crotone 6:2

Inter Mailand hat im Kampf um die Tabellenspitze in der Serie A vorgelegt. Das Team von Antonio Conte siegte zum Auftakt der 15. Runde der Serie A gegen Aufsteiger Crotone 6:2.

Das Sturmduo Lautaro Martinez und Romelu Lukaku ebnete zum Auftakt des neuen Jahres Inter den Weg zum Sieg. Der Argentinier Martinez traf dreimal, der Belgier Lukaku sorgte nach gut einer Stunde mit dem 4:2 für die Vorentscheidung.

Für Martinez waren es die Saisontore 7 bis 9, Lukaku steht bei 12 Treffern in der Serie A. Inter feierte den achten Sieg in Folge in der Liga.

Inter Mailand - Crotone 6:2 (2:2)

Tore: 12. Zanellato 0:1. 20. Martinez 1:1. 31. Marrone (Eigentor) 2:1. 36. Golemic (Foulpenalty) 2:2. 57. Martinez 3:2. 64. Lukaku 4:2. 78. Martinez 5:2. 87. Hakimi 6:2. (pre/sda)

Die Tabelle:

